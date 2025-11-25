مبابي يواجه الإيقاف بعد إهانته حكم لقاء إلتشي

- يواجه كيليان مبابي خطر الإيقاف لعدة مباريات في الدوري الإسباني بعد توجيهه إهانات للحكم في مباراة إلتشي وريال مدريد، حيث أظهرت تسجيلات صوتية بثتها قناة دازن الإسبانية استخدامه عبارات شديدة اللهجة. - لجنة المسابقات تدرس حالياً تقرير الحكم واللقطات المقدمة لاتخاذ قرار نهائي بشأن العقوبة، والتي قد تتراوح بين مباراتين إلى أربع مباريات، مما قد يؤثر على مشاركة مبابي في مباريات حاسمة لريال مدريد. - يأتي هذا الحادث في وقت حرج لريال مدريد، الذي يلاحق برشلونة في الصدارة، ويأمل الجمهور أن تكون الأزمة دافعاً لمبابي للعودة بشكل أقوى.

يواجه النجم الفرنسي، كيليان مبابي (26 عاماً)، خطر الإيقاف لعدة مباريات في الدوري الإسباني، بعدما وجّه إهانات بالغة لحكم مباراة إلتشي وريال مدريد، التي انتهت بالتعادل (2-2)، مساء الأحد الماضي على ملعب مارتينيز فاليرو، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف التفاصيل، وتجديد مدة العقوبة، إذا ثبتت مخالفته لقوانين الرابطة الإسبانية لكرة القدم.

وبثّت قناة دازن الإسبانية، أمس الاثنين، لقطات صوتية واضحة تُظهر مبابي وهو يوجّه عبارات شديدة اللهجة للحكم أليخاندرو مونييزا ثلاث مرات متتالية باللغة الفرنسية، بعد صافرة النهاية مباشرة. وجاءت العبارتان الأولى والثانية وجهاً لوجه، فيما أطلق الثالثة في الهواء وهو يغادر أرض الملعب، تعبيراً عن عدم رضاه تجاه بعض اللقطات.

وحصل مبابي على بطاقة صفراء فقط أثناء اللقاء، بسبب احتجاجه الحاد، لكن هذه التسجيلات الجديدة قد تُدخله في مشكلة كبيرة، فلائحة الانضباط في الاتحاد الإسباني تنص على إيقاف من مباراتين إلى أربع مباريات، عند ثبوت توجيه إهانات أو تعبيرات ازدرائية للحكم، خاصة إذا وثّقتها الكاميرات صوتاً وصورة.

وتنظر لجنة المسابقات حالياً في تقرير الحكم الرسمي، إلى جانب اللقطات المقدمة من القنوات الناقلة، ومن المنتظر صدور القرار النهائي، غداً الأربعاء أو بعد غدٍ الخميس على أقصى تقدير. ويؤكد خبراء التحكيم الإسبان أن استخدام الفرنسية لن يعفي اللاعب من العقوبة، لأن الإهانة موثّقة ومعروف معناها لدى الجهات الرسمية.

ويأتي الحادث في أسوأ توقيت ممكن لريال مدريد، الذي يلاحق برشلونة المتصدر بفارق نقطتين فقط، إذ سيغيب مبابي أصلاً عن لقاء الكأس أمام ليغانيس، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأي إيقاف إضافي سيُبعده عن مباريات حاسمة، أمام أثلتيك بلباو وجيرونا وريال سوسيداد. وسجل مبابي 13 هدفاً في "الليغا" هذا الموسم، لكن أداءه يتعرض لانتقادات متزايدة، بسبب إهدار الفرص وظهور التوتر في بعض المباريات المهمة. وتأمل جماهير الريال أن تكون هذه الأزمة دافعاً إيجابياً للنجم الفرنسي كي يعود أقوى، فيما يترقب الجميع عقوبة قد تكون الأشد في مسيرته بإسبانيا حتى الآن.