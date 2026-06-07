مبابي يهرب من ذاكرة لوسيل: نهائي 2022 أقسى شيء حصل لنا

- كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، كشف عن رفضه مشاهدة نهائي كأس العالم 2022 الذي خسره أمام الأرجنتين، رغم تسجيله "هاتريك" رائع، لتجنب استعادة ذكريات سيئة. - مبابي أكد في حديثه لموقع "سورار" أن تأثير الخسارة بركلات الترجيح ما زال مستمراً، مشيراً إلى أهمية المضي قدماً بعد تلك التجربة القاسية. - يستعد مبابي للمشاركة في كأس العالم 2026 مع فرنسا، حيث يسعى لقيادة منتخب بلاده نحو التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

كشف نجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي (27 سنة)، عن معلومة خاصة في ما يتعلق بالمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، والتي خسرها مع منتخب الديوك أمام منتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي بركلات الترجيح آنذاك، والتي ما زال تأثيرها النفسي مستمراً حتى اليوم.

وتحدث مبابي، في حديث خاص مع موقع "سورار"، المختص في إعداد مسابقات خاصة بجمع بطاقات اللاعبين وخلق تشكيلات تنافسية عبر الإنترنت، وأكد أنه رفض إعادة مشاهدة نهائي كأس العالم 2022، حتى الآن، وذلك رغم أنه قدم مستوى رائعاً على أرض الملعب وسجل "هاتريك" لمنتخب فرنسا، وساهم في ذهاب المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وقال مبابي تعليقاً على قرار رفضه إعادة مشاهدة نهائي كأس العالم 2022: "هل شاهدت نهائي كأس العالم 2022؟ لا، لا أبداً ولا أريد ذلك، إذا قررت مشاهدته من جديد، ستكون مخاطرة باستعادة ذكريات سيئة، علينا أن نسير نحو الأمام، خسرنا النهائي. انتهت المباراة بركلات الترجيح، وهذا أقسى شيء ممكن أن يحصل، بالنسبة للمشجع وللاعب أيضاً".

يُذكر أن مبابي سيُشارك مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2026، في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات العراق والنرويج والسنغال، وسيُحاول قيادة بلاده للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخها، وهو الذي ساهم ببطولة عام 2018 في روسيا، عندما كان من أبرز المساهمين في رفع الكأس الذهبية آنذاك.