مبابي يهدد رقم رونالدو التاريخي... أفضل هداف في عام واحد

- كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، يحقق أداءً استثنائياً في عام 2025 بتسجيله 59 هدفاً في 61 مباراة، مما يجعله في المركز الثامن ضمن قائمة أفضل الهدافين في عام واحد، معادلاً أرقام ليونيل ميسي في 2011 و2016. - يمتلك مبابي فرصة ذهبية لتحطيم أرقام قياسية، حيث تبقى له سبع مباريات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مما يتيح له إمكانية معادلة أو تجاوز رقم كريستيانو رونالدو وروبيرت ليفاندوفسكي. - إذا سجل مبابي 11 هدفاً إضافياً، سيصبح ثاني أفضل هداف في عام واحد بعد ميسي، مما يفتح له المجال لمطاردة الرقم التاريخي لميسي في السنوات المقبلة.

يقدّم مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي، كيليان مبابي (26 سنة)، مستوى استثنائياً في عام 2025، إذ سجل عدداً كبيراً من الأهداف مع فريقه ومع منتخب فرنسا، ودخل قائمة أفضل عشرة هدافين في عام واحد، والمُلفت أنه يملك فرصة لكسر رقم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، صاحب المركز الثاني لأفضل هدّاف في عام واحد.

ووصل مبابي حالياً إلى 59 هدفاً في 61 مباراة لعبها خلال عام 2025 (مع نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا)، وهو يحتل حالياً المركز الثامن في قائمة أفضل عشرة لاعبين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في عام واحد، فقد عادل رقمي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عامي 2011 (59 هدفاً في عام واحد) و2016 (59 هدفاً في عام واحد)، وبات الفرنسي يملك فرصة ذهبية للتقدم أكثر في ترتيب القائمة.

ويتبقى لكيليان مبابي سبع مباريات مع نادي ريال مدريد حتى نهاية عام 2025، في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وبالتالي يملك فرصة لتسجيل المزيد من الأهداف وتحقيق رقم تاريخي في مسيرته الكروية، ففي حال تسجيله عشرة أهداف سيُعادل رقم رونالدو (69 هدفاً في عام 2013)، ورقم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (69 هدفاً في عام 2021).

كما يُمكن لمبابي أن يُسجل 11 هدفاً في المباريات السبع المقبلة ويكسر رقم رونالدو الذي يحتل الوصافة خلف ميسي صاحب أفضل رقم لهداف في عام واحد (91 هدفاً مع برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين في عام 2012)، وبالتالي يُصبح مبابي ثاني أفضل لاعب يُسجل عدد أهداف كبيراً يصل إلى 70 هدفاً في تاريخ كرة القدم خلال عام واحد، ليبدأ رحلة مطاردة رقم ميسي التاريخي بعدها في السنوات المقبلة.