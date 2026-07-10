مبابي ينسى الصداقة بعد التأهل: مشاهدة حكيمي حزيناً لا تُزعجني

- كيليان مبابي يعبر عن مشاعره تجاه صديقه أشرف حكيمي بعد فوز فرنسا على المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الصداقة لا تؤثر على المنافسة في الملعب. - مبابي يوضح موقفه من إصابته في الكاحل، مشيرًا إلى أنه بخير وأن زميله جيه بي ماتيتا كان الأنسب للعب الدقائق الأخيرة من المباراة. - رغم إصابته، يؤكد مبابي على أهمية الاستعداد الجيد للمباريات القادمة في نصف النهائي، مشددًا على أن الطريق لا يزال طويلًا وصعبًا.

تحدث قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي (27 عاماً)، عن صديقه، قائد منتخب المغرب، أشرف حكيمي (27 عاماً)، وذلك بعدما نجح منتخب فرنسا في تخطي عقبة المنتخب المغربي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعدما انتصر عليه بنتيجة (2ـ0)، لتتوقف مسيرة المنتخب العربي في ربع النهائي بعد عروض قوية في المباريات السابقة.

وقال مبابي عندما طُرح عليه سؤال بشأن موقفه من مشاهدة حكيمي حزيناً في نهاية المباراة: "لا يُزعجني، لا مجال للعواطف هنا، أنا هنا لأفوز، وهو أيضاً هنا ليفوز. سيكون الأمر أصعب في غرفة الملابس، عندما أراه مجدداً هناك لن نكون متنافسين، بل أصدقاء، إنه صديق عزيز جداً، ولكن هنا (الميدان) لا مجال للمشاعر". ويرتبط مبابي بعلاقة صداقة قوية مع حكيمي رغم أنه رحل عن باريس سان جيرمان، ولكنهما قريبان من بضعهما بشكل كبير.

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كما تحدث مبابي عن إصابته والتأهل إلى الدور نصف النهائي قائلا: "لا بأس، لقد تعرضت لإصابة في الكاحل، لكنني بخير. في تلك اللحظة، كان جيه بي (ماتيتا) أكثر لياقة مني للعب آخر 15 دقيقة، خرجتُ ودخل هو. هذا جيد، كاد أن يسجل هدفًا أيضًا. لا مجال للتراخي. ما زال الطريق طويلًا، وما ينتظرنا أصعب، لكننا سنتعافى جيداً". وقد تم تعويض مهاجم ريال مدريد في نهاية المباراة بعدما تعرض إلى إصابة في الكاحل ولكن لا يبدو أن إصابته خطيرة.