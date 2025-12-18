مبابي يمد طوق النجاة لألونسو وينقذ ريال مدريد من فخ تالافيرا

- قاد كيليان مبابي ريال مدريد للفوز على تالافيرا دي لا رينا بنتيجة 3-2، ليضمن التأهل لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، بعد تسجيله هدفين حاسمين. - افتتح مبابي التسجيل لريال مدريد، وساهم في الهدف الثاني بخطأ من مدافع تالافيرا، بينما قلص أصحاب الأرض الفارق عبر ناويل أرايو، مما وضع ضغطاً على ريال مدريد. - رغم محاولات تالافيرا المستمرة، أكد مبابي حضوره بتسجيل هدف ثالث، ليحسم التأهل لريال مدريد بجانب فرق أخرى مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد.

أنقذ النجم الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، فريقه ريال مدريد من فخ مضيفه تالافيرا دي لا رينا، وقاده إلى التأهل لدور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، مساء الأربعاء، بعد فوز شاق بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وافتتح ريال مدريد التسجيل في مستهل مشواره بالبطولة عن طريق مبابي، من، قبل أن يضيف الفريق الملكي هدفه الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما سجل مدافع تالافيرا، مانويل فيرناندو، الكرة بالخطأ في مرماه، بعد عرضية من مبابي. وفي الشوط الثاني، رفض أصحاب الأرض الاستسلام، ونجحوا في تقليص الفارق عبر ناويل أرايو، ما وضع ريال مدريد تحت ضغط واضح في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

غير أن مبابي عاد ليؤكد حضوره الحاسم، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، ليمنح المدرب تشابي ألونسو بعض الاطمئنان. ورغم ذلك، واصل تالافيرا محاولاته حتى اللحظات الأخيرة، وقلّص الفارق مجدداً بهدف ثانٍ حمل توقيع غونزالو دي رينزو، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لقلب النتيجة، ليحسم ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور المقبل. وعلى هذا النحو، تأهل الفريق الملكي، رفقة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفرق أخرى، إلى ثمن نهائي كأس الملك.