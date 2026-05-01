مبابي يلتحق بميسي ورونالدو في تقرير مثير للجدل

أثار تقرير حديث صادر عن مرصد "سي أي إي أس" (مركز أبحاث مستقل متخصص في تحليل كرة القدم) جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية والإعلامية، بعدما تناول جانباً غير تقليدي من أداء اللاعبين في 46 دورياً من الدوريات الكبرى حول العالم، مستنداً إلى بيانات تخص اللاعبين الذين خاضوا ما لا يقل عن 1000 دقيقة خلال العام الأخير، والذي تصدره الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً).

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، الخميس، فقد جاء في صلب الدراسة مقياساً يحمل عنواناً معقداً هو: "المسافة الأقصر المقطوعة من دون امتلاك الكرة مقارنة بمتوسط زملاء الفريق"، وهو مؤشر يُستخدم لتحليل مدى مساهمة اللاعبين في الضغط الدفاعي والتحرك بدون كرة. وقد تحول التقرير سريعاً إلى مادة نقاش واسعة، خاصة لأنه فتح باب الانتقادات تجاه بعض النجوم البارزين في كرة القدم العالمية.

وضمّ الترتيب العشرة الأوائل مجموعة من الأسماء الكبيرة، معظمهم من اللاعبين المخضرمين. وتصدر القائمة أفضل لاعبين في هذا القرن: ميسي (إنتر ميامي / 38 عاماً) وكريستيانو رونالدو (النصر / 41 عاماً). وتساوى "الدون"، (0.74x) مع أرتيم دزيوبا (37 عاماً)، الذي يلعب في نادي أكورن تولياتي في الدوري الروسي الممتاز. ومباشرة بعد سيباستيان فيلا (إندبنديينتي ريفادافيا)، جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في المركز الخامس، وهو أصغر لاعب ضمن الخمسة الأوائل، رغم أنه يبلغ من العمر 27 عاماً مقارنة ببقية الأسماء الأكبر سناً.

كرة عالمية ميسي وإنتر ميامي وخيبة الملعب الجديد مع استمرار غياب الانتصار

كما ضمّ "التوب 10" لاعبين أصغر سناً نسبياً مثل مويس كين (26 عاماً) وفيكتور أوسيمين (27 عاماً)، في وقت أكد فيه التقرير أن معظم القائمة تميل إلى اللاعبين الذين يتمتعون بخبرة طويلة ومسيرة احترافية ممتدة. وأعاد هذا التقرير إلى الواجهة تصريحات سابقة للمدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي تحدث عند رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن وجود لاعب يتحرك بحرية كاملة دون التزام تكتيكي صارم يجعل التحكم في تفاصيل اللعب أمراً صعباً على أي مدرب، وهو ما اعتبره جزءاً من النقاش الدائر حول أدوار النجوم في المنظومات الحديثة لكرة القدم.