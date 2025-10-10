مبابي يكشف حقيقة علاقته مع فينيسيوس بعد أسابيع من الشائعات

- كشف كيليان مبابي عن علاقته الجيدة مع فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى أن تعاونهما في ريال مدريد يهدف إلى تحقيق الألقاب، وأنهما يتشاركان الهدف نفسه بعيدًا عن الشائعات. - أظهر مبابي وفينيسيوس انسجامًا كبيرًا على أرض الملعب، حيث شاركا في تسجيل 13 هدفًا معًا، مما يعكس التناغم بينهما، وأكد مبابي على بساطة تعامله مع الأمور وعدم تضخيمها. - دعم مبابي فينيسيوس عمليًا بتركه ركلة جزاء له، وعبّر عن العلاقة القوية بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز من وحدة الفريق.

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، طبيعة علاقته بزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، والتي حظيت باهتمام واسع ونقاشات كثيرة منذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صيف 2024، خاصة مع تفضيل كلا اللاعبين اللعب على الجهة اليسرى، لتتصاعد الشائعات والتكهنات حول طريقة تفاعلهما على أرض الملعب وخارجها، ما جعل العلاقة بينهما محط أنظار المشجعين ووسائل الإعلام على حد سواء.

وقال مبابي في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الخميس: "وجود نجمين كبيرين في فريق واحد يُثير الكثير من الكلام وتُباع بسببه الكثير من الأخبار، لدي علاقة جيدة جداً مع فينيسيوس، وهذه السنة أصبحت أفضل بكثير بعدما تعرّفنا إلى بعضنا على نحوٍ أعمق، إنه لاعب رائع وإنسان مميز، نعلم أن الناس يتحدثون عنّا في كل صغيرة وكبيرة، لكننا نتشارك الهدف نفسه وهو مساعدة ريال مدريد على الفوز بالألقاب، أعتقد أنه إذا أردنا تحقيق البطولات، علينا أن نبذل أفضل ما لدينا ونساعد الفريق بأكمله".

واستكمل لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق حديثه عن قدرته على التهدئة وعدم تضخيم الأمور، ليضيف في هذا الشأن بقوله: "أتعامل مع الأمور ببساطة، لأنّ اليوم الذي سأواجه فيه مشكلة حقيقية، وأتمنى ألّا يحدث ذلك أبداً، سأقول إنها خطيرة، وسيفهم الناس حينها أنني جاد فعلاً، لكن الآن؟ لا، هذا ليس بمشكلة كبيرة، في حياة لاعب كرة قدم مشهور أو لاعب في ريال مدريد، هذه ليست مشكلة حقيقية".

وأكد النجمان أن العلاقة بينهما بعيدة عن أي صراع، وأظهر مبابي ذلك عملياً حين اختار، رغم كونه المسؤول الأول عن الركلات الثابتة، ترك ركلة جزاء لصالح فينيسيوس خلال فوز تشكيلة المدرب الإسباني تشابي ألونسو على حساب فياريال (3-1)، يوم السبت الماضي، ولم يقتصر الأمر على الملعب، فقد شارك مبابي صورة لهما على موقع إنستغرام مع تعليقه "دائماً في القارب نفسه"، وأعاد فينيسيوس نشرها واصفاً مبابي بـ"الأخ".

ومنذ وصول مبابي إلى صفوف النادي الملكي، لعب مع فينيسيوس في 57 مباراة بجميع البطولات حتى الآن، بما فيها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وشاركا في تسجيل 13 هدفاً للفريق الأبيض معاً، وفق إحصائيات موقع ترانسفير ماركيت العالمي، إذ سجل مبابي عشرة أهداف بمساعدة فينيسيوس، بينما أضاف الأخير ثلاثة أهداف أخرى بصناعة النجم الفرنسي، ما يعكس التناغم الكبير بين الثنائي داخل الملعب.