مبابي يكسر رقم الظاهرة رونالدو ويواصل الضغط على ميسي

- كيليان مبابي يواصل تألقه في كأس العالم 2026، حيث سجل هدفين في فوز فرنسا على السويد، ليصل إلى 6 أهداف، متساوياً مع ليونيل ميسي في صدارة الهدافين. - مبابي يتفوق على ميروسلاف كلوزه ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المونديال برصيد 18 هدفاً، ويواصل الضغط على ميسي الذي يتصدر بـ19 هدفاً. - حقق مبابي رقماً قياسياً جديداً بتسجيله 9 أهداف في الأدوار الإقصائية، متجاوزاً البرازيلي رونالدو، وانضم إلى قائمة أكثر 5 لاعبين مشاركة في تاريخ المونديال.

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أنّه عازمٌ على المنافسة بقوة على لقب هداف بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكذلك الذهاب بعيداً نحو حصد اللقب الثالث في تاريخ فرنسا، بعدما قاد الفرنسيين لتجاوز عقبة السويد في دور الـ32 فجر الأربعاء عقب الفوز بثلاثية نظيفة كان له حصة الأسد منها.

وهزّ مبابي الشباك مرتين، رغم إلغاء الحكم المساعد هدفاً له بداعي التسلل، ليرفع رصيده في هذه النسخة إلى 6 أهداف مناصفة مع الأسطورة ليونيل ميسي الذي لم يلعب بعد مباراته في دور الـ32 أمام الرأس الأخضر، في حين يأتي خلفهما النرويجي إرلينغ هالاند (5) ثم البرازيلي فينيسيوس جونيور (4) وكذلك عثمان ديمبيلي بنفس الرصيد.

وتابع مبابي بذلك ضغطه على ميسي في سباق الهداف التاريخي للمونديال، بعدما تجاوز الألماني ميروسلاف كلوزه (16)، ليصبح في الوصافة برصيد 18 هدفاً مقابل 19 لنجم التانغو المتوج بلقب مونديال 2022 على حساب فرنسا ومبابي، وهو السيناريو الذي قد يتكرر مجدداً خلال هذه النسخة، بما أن الديوك لا يُمكن لهم مواجهة التانغو إلا بحال واحدة، وهي اللقاء الختامي يوم 19 يوليو/ تموز المقبل على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي.

في الوقت عينه حقق مبابي رقماً شخصياً مميزاً، إذ أكدت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصاءات أنّه بات أكثر لاعب في التاريخ تسجيلاً في الأدوار الإقصائية برصيد 9 أهداف، متخطياً الظاهرة البرازيلي رونالدو (8) الذي شارك في نسخة 1998 و2002 و2006 وكان احتياطاً في مونديال 1994 من دون لعب أي دقيقة، وكذلك نجم السامبا الراحل ليونايدس، الذي مثّل السيليساو من عام 1932 حتى 1946، ما يعني أنّه شارك فعلياً في نسختين فقط في 1934 و1938 التي جاءت فيها البرازيل ثالثة، بحكم أنّ الحرب العالمية الثانية أوقفت البطولة إلى عام 1950.

وانضمّ كيليان مبابي كذلك إلى قائمة أكثر 5 لاعبين مشاركة في تاريخ مباريات كأس العالم (18)، معادلاً المهاجم السابق أوليفييه جيرو والمدافع رافائيل فاران، وبفارق مباراة فقط عن أنطوان غريزمان (19)، الذي سيُعادله نجم ريال مدريد خلال المقبل في دور الـ16 أمام باراغواي، وبحال تأهله فإنه سيصبح مثل الحارس السابق هوغو لوريس (20).