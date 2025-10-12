- كيليان مبابي يكرّم كريستيانو رونالدو بكلمات الإشادة، معلنًا التحدي ليصبح رمزًا جديدًا في عالم كرة القدم، ويطمح أن يحلم الناس به كما حلموا برونالدو. - مبابي يعبر عن امتنانه لرونالدو، واصفًا إياه بالقدوة والصديق الذي يمنحه الدعم، ويؤكد أن المجد في مدريد يتطلب الصبر والاستمرارية، وليس الأرقام فقط. - يرفض مبابي أن يكون مجرد امتداد لرونالدو، ويصرح بأنه يسعى ليصبح مرجعًا جديدًا في النادي، مؤكدًا أن لحظته التاريخية تقترب.

كسر النجم كيليان مبابي (26 عاماً) حاجز الصمت حين كَرّم أسطورته كريستيانو رونالدو (40 عاماً) بكلمات الإشادة والإعجاب، ثم أعلن التحدي أمام العالم: "أريد أن يَحلم الناس بي كما حلموا به". ولم يكتفِ مهاجم الفرنسي بإظهار الامتنان لمثله الأعلى، بل وجّه رسالة واثقة بأن زمنه قد بدأ، وأن مدريد تستعد لتاريخ جديد يُكتب بأقدامه.

وأشاد مبابي، في حديثه لقناة موفيستار الإسبانية اليوم الأحد، باللاعب الذي وصفه بـ"الرقم واحد في مدريد"، وأكد أن رونالدو سيبقى رمزاً لا يُمحى في ذاكرة كرة القدم قائلاً: "كريستيانو كان دائماً مثلي الأعلى، وأنا محظوظ لأنني أستطيع التحدث معه، وطلب النصيحة منه. هو قدوة وصديق يمنحني الدعم باستمرار". وبهذه الكلمات، عبّر مبابي عن امتنانٍ يليق بمن ألهم أجيالاً كاملة، من لشبونة إلى مدريد.

وواصل الفرنسي المقارنة وهو يدرك صعوبة التحدي، فأضاف: "نعم، لقد سجلت أكثر منه في موسمي الأول، لكنه فعل ذلك على مدى تسع سنوات. ما زلت في البداية فقط". ليظهر بذلك نضجاً كبيراً ووعياً بأن المجد في مدريد لا يُبنى بالأرقام وحدها، بل بالصبر والاستمرارية والقدرة على تحمّل ضغط المقارنة مع أعظم من ارتدى القميص الأبيض.

ورفض مبابي فكرة أن يكون مجرد امتداد لرونالدو، وصرّح بأنه يسعى ليُصبح مرجعاً جديداً في النادي، مؤكداً: "أريد أن أشق طريقي، وأن يَحلم الناس بي كما حلموا به. ستكون تلك لحظة تاريخية بالنسبة لي". وهكذا أعلن القائد الفرنسي ولادة طموح جديد يلامس حدود الأسطورة.

وأعاد مبابي في تلك اللحظة صورة الطفل الذي علّق ملصقات رونالدو على جدران غرفته، لكنه هذه المرة لا يكتفي بالإعجاب، بل يسعى ليكون هو الصورة التالية على الجدار. وبينما يُلهم الملايين بحكايته في الملاعب، يُذكّر بأن الحلم لا يموت، ما دام الإيمان قائماً، والقدرة على بلوغ الأهداف ممكنة.