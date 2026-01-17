حقق نادي ريال مدريد اليوم السبت فوزاً مهماً على نظيره ليفانتي في الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع لاعبو المدرب الجديد ألفارو أربيلوا الضغط نسبياً عن أنفسهم، بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني قبل أيامٍ أمام برشلونة، مما أدّى إلى رحيل المدير الفني تشابي ألونسو عن الفريق، قبل الهزيمة أمام ألباسيتي والخروج من كأس الملك يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 2-3.

وشهدت المواجهة أحداثاً مثيرة للغاية منذ اللحظات الأولى، بعدما تعرّض اللاعبون لوابلٍ من صفارات الاستهجان وكذلك رفع المناديل البيضاء في إشارة إلى الامتعاض والغضب مما قدّمه اللاعبون خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنكليزي جود بيلنغهام، كما نال رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز نصيبه من الهتافات في بداية المواجهة وحتى بين الشوطين، إذ رددت جماهير ملعب سانتياغو برنابيو عبارة: "فلورنتينو استقل".

ورغم الظروف المشحونة والمشدودة، وبعد شوطٍ أول سلبي، أبصر ريال مدريد الضوء في الشوط الثاني، حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفرنسي كيليان مبابي، انبرى لها المهاجم المتألق بنفسه في الدقيقة 58 ونفّذها بنجاحٍ بشباك حارس مرمى ليفانتي ماتيو ريان، الذي عاد وتلقى الهدف الثاني بعد ضربة رأسية قوية من قبل اللاعب الإسباني راؤول أسينسيو في الدقيقة 65، عقب ضربة ركنية نفّذها البديل التركي أردا غولر.

وحقق مبابي مجموعة من الأرقام المميزة بعد هذه المواجهة، إذ وصل إلى الهدف رقم 74 بقميص ريال مدريد خلال 85 مواجهة، نجح خلالها أيضاً في تقديم تسع تمريرات حاسمة، مع العلم أنّه وصل إلى الهدف رقم 19 هذا الموسم في الدوري الإسباني خلال 23 مباراة، وهو الذي يطمح لأن يصبح أفضل هداف فرنسي في الدوريات الخمس الكبرى، حيث يحتلّ حالياً المركز الثالث برصيد 241 هدفاً خلف برنارد لاكون (255)، وكريم بنزيمة (281).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة ليضغط أكثر على برشلونة المتصدر برصيد 49 نقطة، والذي سيلاقي نظيره ريال سوسييداد غداً الأحد في تمام الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت القدس المحتلة على ملعب أنويتا في إقليم الأندلس.