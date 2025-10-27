مبابي يقسو على برشلونة وكابوس التسلل وركلات الجزاء يطلّ مرة أخرى

يصرّ مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، على ترك بصمته في المباريات القوية، خاصة عندما يُواجه نادي برشلونة في مختلف المسابقات، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفاً في كل المسابقات، ليجعل مرمى النادي الكتالوني "فريسته" المفضلة، بعيداً عن الفرق الفرنسية، وقد سجل هدفاً في مواجهة "الكلاسيكو"، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني، وساهم في انتصار فريقه بنتيجة (2ـ1) مدعماً مركزه الأول في ترتيب "الليغا"، كما أنه يقود ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني.

وكان مبابي بطل الكثير من اللقطات خلال المواجهة، بما أنه سجل هدفين ألغاهما الحكم، كما أهدر ركلة جزاء، ولكنه تابع تحسين أرقامه الشخصية، وينطلق بقوة، من أجل الفوز مجدداً بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف في الدوريات القوية، إذ سجل الهدف رقم 11 في الموسم الحالي، مثبتاً أنه الرقم الأهم عند المدرب تشابي ألونسو، الذي يعتمد عليه باستمرار، وهو أمر طبيعي، ذلك أن مبابي كان مميزاً للغاية في نسخة الموسم الحالي، ونجح في مساعدة الفريق بأهدافه، وكذلك روحه المعنوية العالية، كما أنه سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وبقدر النجاح، الذي حققه بترك بصمته في "الكلاسيكو"، فإن مبابي استعاد ذكريات سلبية، بما أنه حُرم من هدفين، بسبب وجوده في موقف تسلل بكلتا الحالتين، وكان مبابي قد وقّع في التسلل خلال ثماني مناسبات في "كلاسيكو" الموسم الماضي، في رقم طريف من النادر تسجيله في المباريات القوية، كما أن مبابي أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني كانت ستؤمّن انتصار فريقه، وتجنّبه عودة برشلونة في نهاية اللقاء، وكان الفرنسي قد تعرّض خلال الموسم الماضي لانتقادات قوية، بسبب إضاعة ركلات الجزاء، وسيكون مجبراً على التركيز أكثر حتى لا يخسر ثقة المدرب ألونسو، الذي قد يمنح لاعباً آخر أولوية تنفيذ ركلات الجزاء.