مبابي يقترب من كسر رقم قياسي تاريخي لرونالدو مع ريال مدريد

- يقترب كيليان مبابي من كسر الرقم القياسي التاريخي لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، بعد أن سجل 56 هدفاً في عام 2025، معادلاً رقم رونالدو في 2014. - ساهم مبابي في فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيش، مسجلاً هدفاً ليعزز صدارته لقائمة هدافي الليغا برصيد 17 هدفاً، متقدماً على فيران توريس. - يحتاج مبابي لتسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر في آخر مباراتين لعام 2025 لمعادلة أو كسر رقم رونالدو القياسي (59 هدفاً في 2013).

اقترب المهاجم الفرنسي الهداف، كيليان مبابي (26 سنة)، من كسر رقم قياسي تاريخي مُسجل باسم أحد أبرز هدافي نادي ريال مدريد الإسباني تاريخياً، البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك في ظل المستوى التهديفي المُميز الذي حققه في عام 2025، وخصوصاً في الفترة الأخيرة مع النادي الملكي.

وساهم مبابي في تحقيق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز الـ12 في بطولة الدوري الإسباني على حساب نادي ديبورتيفو ألافيش (2-1)، في الجولة الـ17، حيثُ سجل هدفاw من هدفي فريقه في المباراة، ليُعزز صدارته قائمة الهدافين في الليغا برصيد 17 هدفاً متقدماً على صاحب المركز الثاني، مهاجم نادي برشلونة، الإسباني فيران توريس.

ووصل مبابي إلى 56 هدفاً مع نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2025، معادلاً الرقم التهديفي الذي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في عام 2014، واقترب من كسر الرقمين التاريخيين المسجلين باسم الدون أيضاً مع النادي الملكي، باعتبار الأخير اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف مع ريال مدريد في عام واحد (58 هدفاً في عام 2012 و59 هدفاً في عام 2013).

ويحتاج مبابي لتسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر في آخر مباراتين مع ريال مدريد في عام 2025، من أجل معادلة أو كسر رقم رونالدو القياسي التاريخي الأكثر تسجيلاً في عام واحد (59 هدفاً في عام 2013)، ويملك الفرنسي الفرصة لتسجيل ثلاثة أهداف أو أربعة أهداف عندما يلعب ريال مدريد في مواجهة تالافيرا دي لا رينا في الدور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، ثم يختتم عام 2025 في الجولة الـ18 من الليغا بمواجهة إشبيلية في ملعب سانتياغو برنابيو.