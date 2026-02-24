مبابي يغيب عن ريال مدريد في مواجهة بنفيكا

- سيغيب كيليان مبابي عن مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بسبب ألم في ركبته اليسرى، رغم تأكيد المدرب أربيلوا على جاهزيته. - خضع مبابي لفحوصات كشفت عدم تعافي ركبته تمامًا، مما استدعى وضع خطة علاجية له، مع عدم تحديد مدة غيابه. - غونزالو غارسيا يُعتبر الخيار الأول لتعويض مبابي في المباراة، خاصة بعد تعرضه لإصابة عضلية في بداية العام وعودته دون استعادة كامل لياقته.

سيغيب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني في مواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء الأربعاء، في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن انتصر فريقه ذهاباً بنتيجة (1ـ0)، وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف اللقاء الوحيد الذي منح النادي الملكي أسبقية.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، مساء الثلاثاء، أن مبابي لم يكمل الحصة التدريبية الصباحية لفريقه تحسباً لمباراة بنفيكا، بسبب ألم مستمر في ركبته اليسرى. وخضع المهاجم الفرنسي لفحوصات بعد الظهر كشفت أن ركبته لم تتعافَ تمامًا. وفي ذلك المساء، اتفقت مصادر في ريال مدريد سراً على استحالة مشاركته في المباراة ضد الفريق البرتغالي، حسب مصادر الصحيفة الفرنسية. ولم تُحدد مدة غيابه، لكن بات من الضروري وضع خطة علاجية له.

وظهر مدرب الفريق الإسباني أربيلوا واثقاً من مشاركة مبابي، وقال في مؤتمر صحافي: "كيليان جاهز للعب يوم الأربعاء، وهذا هو الأهم. الجميع يعلم ذلك منذ عدة أسابيع. وأود أن أؤكد على تفانيه الكبير تجاه زملائه، وفريقه، ومدربه، وناديه، وجماهيره. من المهم تسليط الضوء على جهد كيليان الهائل ومحاولته مساعدتنا على أرض الملعب. أعتقد أن كل مدافع يواجهه يعلم أنه قادر على تغيير مجرى المباراة في أي موقف. سنحتاج إليه بالتأكيد يوم الأربعاء، وسيقدم مباراة رائعة".

وكان مبابي قد تعرض إلى إصابة عضلية في بداية العام، ولكنه عاد سريعاً للمشاركة مع فريقه في المباريات الأخيرة، ولكن دون أن يكون في قمة الاستعداد وغابت أهدافه، وكان واضحاً أنه ليس في قمة الجهوزية، ولهذا فقد تمّ اتخاذ القرار بمنحه راحة لتفادي تعقد وضعه الصحي، وخاصة أن فريقه سيخوض مباريات قوية في الأسابيع المقبلة. ويظهر المهاجم غونزالو غارسيا الخيار الأول لتعويض مبابي في هذه المباراة، بما أنه لعب مكانه خلال فترة إصابة الفرنسي.