مبابي يعلق على تتويج باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا بتفاعل مع حكيمي

- كيليان مبابي يتفاعل بهدوء مع تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد رحيله إلى ريال مدريد، معبراً عن دعمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تواجده في معسكر المنتخب الفرنسي. - مبابي يعلق بثلاثة قلوب على منشور زميله السابق أشرف حكيمي، مما يعكس استمرار العلاقة الودية بينهما رغم انتقاله إلى ريال مدريد، ويثير اهتمام المتابعين بردة فعله تجاه إنجازات فريقه السابق. - التفاعل يأتي وسط جدل حول رحيل مبابي ومقارنات بين فترته مع باريس سان جيرمان وما حققه الفريق بعد مغادرته.

تفاعل النجم الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، مع تتويج نادي باريس سان جيرمان، بلقب دوري أبطال أوروبا، في أول ردة فعل له بعد فوز فريقه السابق بالبطولة القارية. ويأتي هذا التتويج الثاني على التوالي للنادي الباريسي في المسابقة الأوروبية الأهم، بعد رحيل مبابي عن النادي في صيف عام 2024 متجهاً إلى ريال مدريد، عقب سنوات لم يتمكن خلالها من قيادة الفريق الباريسي إلى اللقب الأوروبي الذي كان الهدف الأبرز لمسيرته مع النادي.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأحد، فإن مبابي اختار الرد بهدوء ودون أي تصريحات إعلامية مباشرة، إذ ظهر تفاعله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء حضوره في معسكر المنتخب الفرنسي في كليرفونتين، استعداداً لكأس العالم 2026.

وقد قام مبابي بالتفاعل مع منشور لزميله السابق في باريس سان جيرمان، النجم المغربي أشرف حكيمي، من خلال وضع ثلاثة قلوب في تعليق، في إشارة اعتبرها متابعون تعبيراً عن علاقة ودية مستمرة بين اللاعبَين، رغم رحيله عن النادي الباريسي. ويأتي هذا التفاعل في ظل اهتمام واسع بردة فعل مبابي تجاه تتويج باريس سان جيرمان، خاصة بعد الجدل الذي رافق رحيله وانتقاله إلى ريال مدريد، وما تبعه من مقارنات بين فترته مع النادي الفرنسي، وما حققه الفريق بعد مغادرته.