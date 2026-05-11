- غياب كيليان مبابي عن "الكلاسيكو" ضد برشلونة أثار الجدل، حيث ادعى عدم الراحة لتجنب مشاهدة احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني، مما أثار تساؤلات حول موقفه من الفريق. - مبابي كان معارضًا لإقالة المدرب السابق تشابي ألونسو، واعتبرها خطأ كبيرًا، حيث صدقت توقعاته بخروج ريال مدريد للموسم الثاني دون ألقاب كبيرة، مما يعكس توترًا داخليًا في الفريق. - عدم انسجام مبابي مع المدرب ألفارو أربيلوا واعتباره غير مؤهل لقيادة ريال مدريد، يعكس توترات داخلية، حيث يرى مبابي أن إقالة ألونسو كانت مؤامرة من بعض النجوم.

غاب النجم الفرنسي، كيليان مبابي (27 عاماً)، عن تشكيلة نادي ريال مدريد، التي تجرعت مرارة الهزيمة في مواجهة "الكلاسيكو" على يد الغريم التاريخي برشلونة، بهدفين مقابل لا شيء، ما جعل كتيبة المدرب الألماني، هانسي فليك، تحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الاثنين، أن مبابي ادعى عدم شعوره بالراحة، ولديه وعكة صحية، حتى لا يشارك في مواجهة "الكلاسيكو" ضد برشلونة، لأن النجم الفرنسي يرفض فكرة رؤية الفريق الكتالوني يحتفل أمامه بحصد لقب "الليغا"، فيما يقف ينظر إلى رفاق الموهبة لامين يامال، وهم يحتفلون.

وأوضحت أن مبابي وجّه صفعة مباشرة إلى نجوم ريال مدريد، لأنه كان اللاعب الوحيد، الذي رفض فكرة إقالة المدرب السابق، تشابي ألونسو، واعتبر ما فعلته إدارة الفريق الملكي خطأ كبيراً سيكلف الكثير، فصدقت توقعات الفرنسي في النهاية، لأن ريال مدريد خرج للموسم الثاني على التوالي، دون تحقيق أي لقب كبير لأول مرة منذ 16 عاماً.

كرة عالمية مورينيو والإخفاقات السابقة.. ناقوس خطر يهدد آمال ريال مدريد

وتابعت أن مبابي أراد الغياب عن مواجهة "الكلاسيكو"، رغم أنه شارك في التدريبات الجماعية، بعدما ادعى عدم شعوره بالراحة، ولديه وعكة صحية، لكن الرسالة الواضحة كانت عندما نشر على خاصية "الستوري" في حسابه على إنستغرام صورة من المباراة، وهي تظهر ريال مدريد متأخراً بالنتيجة بهدفين مقابل لا شيء، ليعلق عليها "هلا مدريد"، وهو ما اعتبره الكثير صفعة مباشرة إلى النجوم، الذين كانوا سبباً في إقالة تشابي ألونسو (لم يكشف التقرير أسماء النجوم).

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مبابي لم ينسجم نهائياً مع المدرب ألفارو أربيلوا، واعتباره لا يمتلك الخبرة الكافية، حتى يكون المدير الفني لنادي مثل ريال مدريد، بالإضافة إلى أن الفرنسي اعتبر إقالة تشابي ألونسو، عبارة عن مؤامرة قادها عدد من نجوم الفريق الملكي، وهو ما اعتبره خيانة، دفع الجميع ثمنها، وذلك بالخروج دون أي لقب كبير للموسم الثاني على التوالي.