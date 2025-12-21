مبابي يعادل رقم رونالدو ويقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية

- حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على إشبيلية بنتيجة 2-0 في الدوري الإسباني، حيث سجل جود بيلنغهام الهدف الأول برأسية متقنة، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليقود الفريق نحو الانتصار الـ13 هذا الموسم. - عادل مبابي رقم كريستيانو رونالدو بتسجيل 59 هدفاً في سنة ميلادية واحدة مع ريال مدريد، محققاً هذا الإنجاز في 59 مباراة، بينما احتاج رونالدو إلى 50 مباراة فقط. - رغم الإنجازات الفردية، يطمح مبابي لتحقيق الألقاب مع ريال مدريد، حيث اكتفى بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية حتى الآن.

حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على ضيفه إشبيلية، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهد اللقاء تسجيل النجم الفرنسي كيليان مبابي رقماً قياسياً جديداً بعد مرور 18 شهراً فقط على انتقاله إلى النادي الملكي، بعدما عادل رقم أسطورة الفريق السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في سنة ميلادية واحدة، بينما انتظر كريستيانو أربع سنوات لتحقيق هذا الإنجاز المذهل.

وافتتح النجم الإنكليزي جود بيلنغهام باب التسجيل لنادي ريال مدريد في الدقيقة 38، بعد أن استغل تمريرة حاسمة من زميله البرازيلي رودريغو غوس ليسجل برأسية متقنة، ومع اقتراب المباراة من نهايتها، ظهر مبابي ليقود الفريق نحو الانتصار، بعدما تحصل على ركلة جزاء إثر تدخل على رودريغو، وسجل هدفه في الدقيقة 86، مانحاً تشكيلة المدرب الإسباني تشابي ألونسو الفوز الـ13 هذا الموسم في الليغا، وقاطعاً خطوة مهمة في سباق الدوري حيث قلص الفارق مؤقتاً إلى نقطة واحدة خلف الغريم برشلونة.

وسجل مبابي 59 هدفاً مع ريال مدريد في جميع المسابقات خلال عام 2025، ليعادل أعلى حصيلة تهديفية يحققها لاعب في تاريخ النادي الأبيض خلال سنة واحدة، وهو الرقم الذي سجله كريستيانو رونالدو في 2013، ولم يغب مبابي عن موعده مع التسجيل، خاصة في يوم مميز كهذا، حيث سجل هدفه من ركلة جزاء، مخادعاً حارس إشبيلية أوديسياس فلاكوديموس بالكامل، وقام بتقليد الاحتفالية الشهيرة لرونالدو، ليخلّد لحظة تاريخية في تاريخ النادي الملكي.

Mbappé marca... e IGUALA el récord anotador de Cristiano Ronaldo en un año natural con el Real Madrid 🐐🐢 pic.twitter.com/Cu2mrmHR1n — MARCA (@marca) December 20, 2025

وتُعد حصيلة مبابي استثنائية، بعد أن تمكن من تسجيل 39 هدفاً في مسابقة الدوري الإسباني، و14 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، وأربعة أهداف أخرى في كأس الملك، وهدفين في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة الأميركية، ليصل بذلك إلى 59 هدفاً في 59 مباراة، بالمقابل، كان كريستيانو قد بلغ هذا الرقم خلال 50 مباراة فقط.

وعلى الرغم من هذا الإنجاز التاريخي، يظل طموح مبابي الأكبر هو حصد الألقاب سريعاً، فمنذ انتقاله إلى ريال مدريد، اكتفى الفرنسي بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية، فيما أخفق في نهائي كأس إسبانيا، وعلى صعيد الدوري، أنهى ريال مدريد الموسم السابق في المركز الثاني خلف برشلونة، لكنه يواصل هذا الموسم تسجيل هدف لكل مباراة منذ يناير/كانون الثاني 2025، ويتصدر قائمة هدافي أوروبا متفوقاً على الإنكليزي هاري كين، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والسويدي فيكتور غيوكيريس، والفرنسي عثمان ديمبيلي.