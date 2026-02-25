مبابي يطلب ورئيس الاتحاد الفرنسي يستجيب.. مضاعفة منح منتخب فرنسا

- استجاب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، لطلب كيليان مبابي بمضاعفة المنح المالية للاعبي المنتخب بعد التأهل لكأس العالم 2026، مما أدى إلى منح إضافية للاعبين والجهاز الفني. - بعد فوز فرنسا على أوكرانيا وتأهلها للمونديال، وافق ديالو على مضاعفة المكافآت المالية التي يحصل عليها اللاعبون، حيث يحصل كل لاعب على 21 ألف يورو لكل مباراة مقابل حقوق الصور. - تم توزيع 42 ألف يورو على كل لاعب وعضو في الجهاز الفني، مما أثار بعض الجدل بسبب الأوضاع المالية الصعبة للأندية الفرنسية، لكنه قد يحفز اللاعبين لأداء مميز في البطولة.

استجاب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، لمقترح قائد المنتخب كيليان مبابي (26 عاماً)، عندما طلب نجم ريال مدريد الإسباني مضاعفة المنح المالية المرصودة للاعبي بطل العالم 1998 و2018، وذلك عقب التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وقد تمّت الموافقة على طلبه سريعاً، ليحصل اللاعبون وكذلك أعضاء الجهاز الفني على منح إضافية.

وأكدت مجلة أونز مونديال الفرنسية، الثلاثاء، أنه عقب فوز فرنسا على أوكرانيا بنتيجة (4ـ0)، وضمان التأهل رسمياً إلى النسخة المقبلة من المونديال، طلب مبابي من رئيس الاتحاد مضاعفة المنحة المالية التي يحصل عليها اللاعبون، وقد وافق على ذلك. وأكدت المجلة أنه في كل مباراة يحصل جميع لاعبي المنتخب الفرنسي على مكافأة قدرها 21 ألف يورو لكل لاعب، مقابل حقوق استخدام صورهم، تعويضاً لهم عن مشاركتهم في صفقات تجارية مع الشركاء. في ذلك اليوم تحديدًا، وبعد تأهل "الديوك" لكأس العالم، طلب مبابي من رئيسه مضاعفة هذه المكافأة، فلم يتردد فيليب ديالو ووافق.

ووُزِّع مبلغ إجمالي قدره 42 ألف يورو على اللاعبين الـ23 المعنيين، بالإضافة إلى بعض أعضاء الجهاز الفني وعدد من مرافقي المنتخب، ليصل إجمالي المبلغ الإضافي إلى 552 ألف يورو، وفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية. غير أن هذا التصرف لم يُفهم جيداً من جميع أعضاء الاتحاد، نظراً لإنفاق مبلغ مالي إضافي على المنتخب، بينما تعاني غالبية الأندية في البلاد من صعوبات مالية جسيمة منذ سنوات، ولكن هذا التصرف قد يُحفِّز اللاعبين على تقديم أداءٍ مميز في كأس العالم.