مبابي يضغط على ميسي في صراع الهدافين ويدخل تاريخ المونديال

- كيليان مبابي يسجل ثنائية في مباراة تحديد المركز الثالث ضد إنجلترا، ليصل إلى 10 أهداف في البطولة، ويصبح أول لاعب منذ جيرد مولر في 1970 يصل لهذا العدد في نسخة واحدة، مع فرصة للفوز بجائزة الهداف للمرة الثالثة توالياً. - مبابي يتفوق على ليونيل ميسي ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم بـ22 هدفاً، لكن تتويجه يعتمد على نتيجة المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا. - ميسي يواجه ضغطاً كبيراً في النهائي، حيث يسعى للفوز باللقب الثاني والدفاع عن أرقامه الشخصية في مواجهة غير مباشرة مع مبابي.

عاد مهاجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي (27 عاماً)، لهز شباك منافسيه بعدما عجز عن التهديف في مباراة نصف النهائي أمام إسبانيا التي خسرها منتخب بلاده بنتيجة (2ـ0)، وخلال مواجهة الحصول على المركز الثالث، ترك مبابي بصمته محرزاً ثنائية في اللقاء الذي شهد خسارة فرنسا أمام إنكلترا (6ـ4).

ورفع مبابي رصيده إلى 10 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين في هذه النسخة، ليكون أول لاعب منذ الألمامي، جيرد مولر (في نسخة 1970) يصل إلى هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة، ويأمل مهاجم ريال مدريد في أن يحصل على جائزة هدّاف البطولة للمرة الثالثة توالياً بعدما سجل 8 أهداف في النسخة السابقة. ولكنه لن يتأكد من تتويجه إلا بعد المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، الأحد، بما أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حال سجل هدفين في مرمى إسبانيا، سيحصد جائزة الهداف كونه يتفوق على مبابي في عدد التمريرات الحاسمة.

كما أصبح قائد منتخب فرنسا، الهداف التاريخي لكأس العالم، بعدما وصل إلى الهدف 22 في ثلاث نسخ، حيث سجل في بطولة 2018 في روسيا أربعة أهداف، وثمانية أهداف في 2022، و10 أهداف في 2026، وتقدم في الترتيب على ميسي الذي سجل 21 هدفا، ولكن مجدداً، فإن مبابي لن يتأكد من دخول التاريخ إلا بعد نهاية اللقاء الختامي في البطولة. وقال النجم الفرنسي عن مواجهة إنكلترا: "في الشوط الأول ارتكبنا الكثير من الأخطاء ولا يُسمح لنا بتقديم ذلك المستوى العادي، حاولنا أن نُهدي المدرب إنجازاً في مباراته الأخيرة، ولكن في الشوط الأول خيبنا الآمال، بالنسبة إلى الرقم، أعتقد أن ميسي سيسجل في النهائي، كنت أفضل ألا أكون الهداف التاريخي على أن أخوض النهائي".

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وسيكون قائد منتخب الأرجنتين، تحت ضغط قوي في مباراة النهائي، فإضافة إلى أهمية الحصول على اللقب الثاني في مسيرته، فإنه سيُدافع عن أرقامه الشخصية وخاصة الهداف التاريخي لكأس العالم على مرّ البطولات. وبعدما كان في صراع مباشر مع مبابي في نهائي 2022، فإنه سيكون هذه المرة في تنافس غير مباشر مع النجم الفرنسي.