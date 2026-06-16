مبابي يرفع سقف الطموح في المونديال ويعترف بنقطة ضعفه

- كيليان مبابي يستعد لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، مصممًا على تجاوز موسمه المخيب مع ريال مدريد والفوز باللقب للمرة الثانية، مؤكدًا استعداده لبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك. - مبابي يعترف بضرورة تحسين أدائه الدفاعي، مشيرًا إلى أهمية تطوير مهاراته لصالح الفريق، ويؤكد استعداده للتضحية بالإنجازات الشخصية من أجل نجاح الفريق في البطولة. - يعبر مبابي عن خيبة أمله من خسارة نهائي كأس العالم 2022 بركلات الترجيح، مؤكدًا أن ركلات الترجيح تتطلب مهارة فنية وليست مجرد حظ.

يستعد كيليان مبابي (27 عاماً)، لخوض منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عازماً على تجاوز موسمه المخيب للآمال مع ريال مدريد، والسعي للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته. وصرّح المهاجم الفرنسي في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، اليوم الاثنين، أنه يريد الفوز بأغلى لقب في كرة القدم العالمية "بأي ثمن"، وأنه مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيقه.

ووجه نجم النادي الملكي، انتقاداً لنفسه قائلاً: "عليّ أن أطوّر أدائي الدفاعي. كثيراً ما نتحدث عن هذا الأمر مع إيثان (شقيقه) لأنه يدافع بشكل أفضل مني بكثير. من الجيد أن يُشير الناس إلى ذلك. لطالما كنتُ أُطالب نفسي بالأفضل، وأعتقد أنني بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد. هذا مهم للفريق، وسأفعل ذلك". وهذه ليست المرة الأولى التي يوضح فيها مبابي أنه يُعطي الأولوية لنجاح الفريق على الإنجازات الشخصية في كأس العالم. وصرّح اللاعب الفرنسي قبل أيام على قناة "أم 6": "سأوافق على عدم تسجيل أي هدف مقابل الفوز بكأس العالم. سأوافق على ذلك. سأكون أول من يحتفل في الشانزليزيه".

وفي المقابلة نفسها مع صحيفة لو باريزيان، عبّر مبابي أيضاً عن ذكرياته المريرة لنهائي كأس العالم 2022 في قطر "من الصعب للغاية خسارة نهائي كأس العالم. إنها بطولة تُقام كل أربع سنوات. العديد من اللاعبين الذين شاركوا في تلك المباراة ليسوا حاضرين في هذه النسخة من كأس العالم. تكمن القسوة في أننا بذلنا كل هذا الجهد لنخسر بركلات الترجيح. لا أؤمن بالحظ؛ ركلات الترجيح ليست يانصيباً. إنها مهارة فنية، لكنها تبقى أقسى طريقة لخسارة نهائي كأس العالم".