مبابي يرد على حارس باراغواي: كنا أفضل منكم حتى في اللعب القذر

- حارس مرمى باراغواي، أورلاندو خيل، يعبر عن فخره بأداء فريقه رغم الخسارة أمام فرنسا في كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن ركلة الجزاء كانت قراراً صحيحاً وأن فريقه سيطر على المباراة بشكل ممتاز. - خيل يكشف عن تفاصيل المصافحة مع كيليان مبابي، حيث لم يلتفت الأخير إليه، ويعتبر فرنسا المرشحة الأبرز للفوز بالبطولة، بينما ينتقد مبابي تصرفات لاعبي باراغواي ويؤكد على قدرة فريقه على اللعب بأسلوب بدني. - مبابي يشدد على أن فرنسا ليست فريقاً يعتمد فقط على الهجوم، بل يمكنها التكيف مع أي أسلوب لعب لتحقيق الفوز، مؤكداً أن كل فريق يلعب حسب نقاط قوته.

تحدّث حارس مرمى منتخب باراغواي الأول، أورلاندو خيل، عن لقطة المصافحة مع مهاجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، وذلك بعد نهاية المواجهة في دور الـ16 من منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز منتخب "الديوك" بهدف نظيف والتأهل إلى الدور ربع النهائي في المونديال المقام حالياً في أميركا وكندا والمكسيك.

وأكد حارس مرمى منتخب باراغواي الأول، أورلاندو خيل، في تصريحات في المنطقة المختلطة للصحافيين بعد نهاية المباراة في ملعب فيلادلفيا استاديوم: "أعتقد أننا نستطيع المغادرة مرفوعي الرأس. بذل منتخب باراغواي قصارى جهده على أرض الملعب. أعتقد أننا كنا قادرين على تحقيق ما هو أفضل بكثير لولا ركلة الجزاء تلك، سيطرنا على المباراة بشكل ممتاز ولم نسمح لهم حتى بتجاوزنا بتمريرة واحدة. أما بالنسبة لقرار ركلة الجزاء، فأعتقد أنه كان القرار الصحيح".

في المقابل، كشف خيل عن تفاصيل لقطة المصافحة مع النجم الفرنسي، كيليان مبابي وقال: "مددت يدي لأهنئه، لكنه لم يلتفت إليّ. هذه هي كرة القدم. مددت يدي لأهنئه، لكنه لم يلتفت إليّ. انفعلت في تلك اللحظة، لكنني هدأت بعد ذلك"، وخلال حديثه أمام الصحافيين كشف حارس مرمى منتخب باراغواي عن المرشح الأقوى للتتويج بلقب المونديال وقال: "أعتقد أن فرنسا هي المرشحة الأبرز للفوز بلقب كأس العالم".

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وتأتي تصريحات حارس مرمى منتخب باراغواي في وقت انتقد مبابي تصرفات لاعبي باراغواي، بعدما شهدت المواجهة توتراً واستفزازات متكررة من لاعبي باراغواي، وقال مبابي بعد المباراة: "كنا نعلم نوع المباراة التي تنتظرنا، وأعتقد أننا تعاملنا معها بشكل جيد اليوم. اعتقدوا أننا سنأتي ببدلات رسمية، وأننا سنكتفي باستعراض المهارات واللعب الجميل. لكننا نعرف كيف نلعب اللعبة القذرة أيضاً. أعتذر عن التعبير، لكن لا مشكلة لدينا في ذلك. فعلنا ذلك اليوم، وانتصرنا، وكنا أفضل منهم حتى في هذا الجانب".

وأضاف مبابي قائلاً "طريقة لعبنا اليوم أظهرت أننا لسنا فريقاً يعتمد فقط على الهجوم. إذا كان علينا الدخول في الصراع البدني، فلا مشكلة لدينا في ذلك. هذا أسلوبهم، وهذه طريقتهم في اللعب. كل فريق يلعب حسب نقاط قوته، ليس هناك طريقة صحيحة وأخرى خاطئة، هناك طريقة واحدة فقط وهي الفوز. حاولوا التفوق علينا بطريقتهم، لكننا تفوقنا عليهم أيضاً. والآن نتجه إلى المرحلة التالية".