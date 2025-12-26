مبابي يدعم صديقه حكيمي في كأس أمم أفريقيا مرتدياً قميص المغرب

- حضر كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا ومهاجم ريال مدريد، لدعم صديقه أشرف حكيمي في مباراة المغرب ضد مالي في كأس أمم أفريقيا، مرتديًا قميص المنتخب المغربي. - غاب حكيمي عن المباراة بسبب الإصابة، حيث فضل المدرب وليد الركراكي عدم المخاطرة به حتى يتعافى تمامًا، مما يعكس حرص الجهاز الفني على سلامته. - تجمع مبابي وحكيمي صداقة قوية منذ لعبهما معًا في باريس سان جيرمان، ويستمر دعمهما المتبادل، حيث زار مبابي المغرب عدة مرات لقضاء الإجازات.

دعم قائد منتخب فرنسا ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي (27 عاماً) صديقه أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لمنتخب المغرب، وحضر لمتابعة مواجهة "أسود الأطلس" ضد مالي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وظهر مبابي في مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط وهو يرتدي قميص منتخب المغرب الذي يحمل الرقم 2، وهو نفسه الذي يظهر به قائد "أسود الأطلس" أشرف حكيمي، الذي يغيب عن المشاركة للمواجهة الثانية على التوالي في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما فضّل الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي وليد الركراكي عدم المخاطرة به حتى يُشفى بشكل نهائي من الإصابة التي تعرّض لها مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويشتهر مبابي بصداقته القوية مع حكيمي، بعدما لعبا معاً في نادي باريس سان جيرمان، وتقاسما غرف تغيير الملابس عدة سنوات، قبل أن يقرر النجم الفرنسي الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية عام 2024، إلا أن العلاقة بينهما لا تزال مستمرة، إذ زار صاحب الـ27 عاماً المغرب في عدة مناسبات لقضاء إجازته الصيفية.

ويُعرف عن مبابي دعمه لجميع أصدقائه، إلا أنّ العلاقة التي تجمعه مع حكيمي قوية للغاية، حتى إنهما يكادان لا يفترقان، لا سيما أثناء العطل الشتوية أو الصيفية، ويظهران بشكل دائم معاً. وكان لافتاً أنّ مهاجم ريال مدريد قرر اتخاذ خطوة جديدة، وهي دعم صديقه من مدرجات الملعب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب.