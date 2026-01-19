مبابي يدافع عن فينيسيوس: لا تطلقوا الصافرات على لاعب واحد

دافع النجم الفرنسي كيليان مبابي (27 سنة)، عن زميله في نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك بعد تكرر إطلاق صافرات الاستهجان ضده في ملعب سانتياغو برنابيو، رغم الفوز في المباراة الأخيرة على فريق ليفانتي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني.

وقال مبابي، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا: "أنا أتفهّم الصافرات، وأتفهّم الناس. قبل أن أكون لاعب كرة قدم، كنت شاباً يشاهد كل المباريات، وعندما لم أكن سعيداً كنت أتحدث بالسوء عن اللاعبين، وإذا كنت في الملعب، كنت أطلق الصافرات. أستطيع أن أفهم ذلك لأنها الفرصة الوحيدة للمشجع المدريدي للتعبير عن مشاعره. ما لم يعجبني هو أنه إذا أطلقوا الصافرات، فليكن ذلك على الفريق بأكمله".

وأضاف مبابي في حديثه: "لا يجب إطلاق الصافرات بعد الآن على بعض اللاعبين، لأن اللوم يقع على الفريق بأكمله، ونحن نؤدي بشكل سيئ كفريق. لدينا الشخصية والقدرة لتغيير ذلك في الملعب. لدينا كل الجماهير المدريدية معنا، وهم ليسوا ضدنا. إنهم غاضبون وهذا طبيعي. الأمر متروك لنا لتغيير الوضع في الملعب، والفوز بالمباريات، واللعب بشكل جيد، وأنا متأكد من أنهم سيعودون لدعمنا".

وبعد عرض أفكاره حول ما حدث في سانتياغو برنابيو أمام ليفانتي، ركز مبابي على وضع البرازيلي فينيسيوس، الذي تعرض لصافرات الاستهجان طوال المباراة في كلّ مرة لمس فيها الكرة، وأضاف المدرب الفرنسي ذاكراً: "أول شخص أفكر فيه هو فيني. ليس ذنبه أننا نلعب بالطريقة التي نلعب بها الآن. إنه ذنب الفريق بأكمله. هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن أقوله للجماهير: لا تطلقوا الصافرات على لاعب واحد فقط، بل أطلقوها على الفريق بأكمله. علينا أن نتقبل ذلك، إنه عملنا ويجب تغيير الوضع. نحن نعلم ذلك. لكن لا يجب استهداف البعض للقول إن الخطأ بسببهم، لأن الخطأ يقع على الجميع. نحن لاعبو ريال مدريد، وهناك دائماً لحظات كهذه ويجب تغييرها".

ودعم مبابي فيني وقال عنه في المؤتمر الصحافي: "فيني، مثل الجميع، بشر ومن الطبيعي أن يتأثر. أحياناً يكون الأمر عادلاً، وأحياناً لا، لكنه لاعب عظيم جداً. إنه رجل رائع، وأنا محظوظ بمعرفته وأكن له مودة كبيرة. كفريق، علينا حمايته بشكل أفضل، وأنا أيضاً، لكيلا يكون في هذا الموقف وحيداً أمام الناس. يجب أن يعلم أنه لن يكون وحيداً أبداً في ريال مدريد. جميع اللاعبين والنادي دائماً معه. سنعتني به ليقدم لنا أفضل نسخة منه، لأنه في أفضل مستوياته يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم".