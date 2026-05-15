مبابي يحسم مستقبله مع ريال مدريد بعد صافرات الاستهجان

- كيليان مبابي يؤكد استمراره مع ريال مدريد رغم الانتقادات والضغوط الجماهيرية بعد موسم مخيب للآمال بدون ألقاب، حيث خسر الفريق الدوري والسوبر الإسباني وخرج من الكأس ودوري الأبطال. - تعرض مبابي لصافرات استهجان من جماهير سانتياغو برنابيو خلال مباراة ريال أوفييدو، لكنه أبدى هدوءاً وثقة في تصريحاته، مؤكداً سعادته في مدريد وعدم نيته الرحيل. - مبابي يضع حداً للتكهنات حول مستقبله، ويعبر عن استعداده لخوض تحديات الموسم الجديد مع ريال مدريد وكأس العالم 2026 مع المنتخب الفرنسي.

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي (27 سنة)، موقفه من مستقبله مع نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد نهاية مواجهة فريقه أمام ريال أوفييدو بالفوز بهدفين نظيفين، وفي ظل موجة الغضب الجماهيري بعد نهاية موسم مخيب للآمال على صعيد النتائج والألقاب.

وتعرض مبابي لانتقادات واسعة في الفترة الأخيرة بسبب مستواه المتواضع مع نادي ريال مدريد وعدم قدرته على مساعدة النادي الملكي في تحقيق الألقاب، خصوصاً أن هداف النادي الملكي هذا الموسم أنهى موسمه الثاني توالياً من دون ألقاب، إذ خسر لقب الدوري أمام برشلونة في الليغا، وخسر لقب السوبر الإسباني أمام برشلونة (3-2)، كما خرج من دور الـ16 في بطولة كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي (3-2)، وودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني.

وازدادت الضغوط على مبابي خلال مواجهة ريال أوفييدو عندما استقبلته جماهير ملعب سانتياغو برنابيو بصافرات استهجان منذ خروجه للإحماء، ثم عند دخوله بديلاً في الشوط الثاني، واستمرت تلك الصافرات مع كل لمسة للكرة، ورغم هذه الأجواء، بدا مبابي هادئاً وواثقاً في تصريحاته عقب اللقاء، إذ قال في المنطقة المختلطة أمام الصحافيين: "أنا سعيد هنا في مدريد، لماذا قد أرحل؟".

وبهذا التصريح، وضع قائد منتخب فرنسا حداً لكل التكهنات بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً تمسكه بمواصلة مشواره مع النادي الملكي، والاستعداد لخوض تحديات الموسم الجديد، وفي مقدمتها كأس العالم 2026 مع المنتخب الفرنسي.