- كيليان مبابي يتصدر سباق الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 بتسجيله 10 أهداف، متفوقًا على ليونيل ميسي الذي سجل 8 أهداف، وجود بيلنغهام وإرلينغ هالاند برصيد 7 أهداف لكل منهما. - إسبانيا تهيمن على جوائز الأفضل في كأس العالم 2026، حيث فاز رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وأوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس، وباو كوبارسي بجائزة أفضل لاعب شاب. - إنجازات إسبانيا في البطولة تعزز مكانتها العالمية، حيث قاد رودري منتخب بلاده للفوز باللقب، وساهم سيمون وكوبارسي في تحقيق هذا النجاح بفضل أدائهم الاستثنائي.

عاد سباق الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026، الذي يُمنح لهداف البطولة، مرة أخرى إلى يد كيليان مبابي (27 عاماً). فالنجم الفرنسي، الذي كان قد توج أيضاً بهذا اللقب في مونديال قطر 2022، سجل 10 أهداف في 2026، ونجح مجدداً في التفوق على ليونيل ميسي، الذي أنهى مشاركته برصيد 8 أهداف.

ولم يسجل "البولغا" في نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، وبذلك حسم مبابي صدارة سباق الحذاء الذهبي للمونديال. واستغل مهاجم ريال مدريد فرصته الأخيرة في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنكلترا، وسجل هدفين ليعتلي صدارة الهدافين. وخلفهما، أنهى جود بيلنغهام مشواره في كأس العالم برصيد 7 أهداف، بعدما سجل أمام فرنسا، ليتساوى مع النرويجي إرلينغ هالاند، الذي خرج من المنافسة بعد إقصاء منتخب بلاده من الدور ربع النهائي.

وتعيد المنافسة على لقب هداف كأس العالم إلى الأذهان ما حدث بشكل حتمي في مونديال قطر 2022. ففي تلك البطولة، توجت الأرجنتين باللقب، واختير ميسي أفضل لاعب في البطولة وحصل على الكرة الذهبية، لكن الحذاء الذهبي ذهب إلى مبابي، الذي أنهى المنافسة متقدماً بهدف واحد على قائد المنتخب الأرجنتيني.

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بعد مبابي.. هيمنة إسبانية على جوائز الأفضل

توج قائد المنتخب الإسباني، رودري، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعد قيادته منتخب بلاده للتتويج باللقب العالمي، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الكروية. وحصل زميله، حارس المرمى، أوناي سيمون، على جائزة القفاز الذهبي التي تمنح لأفضل حارس، بعدما قدم بطولة استثنائية، إذ استقبل هدفاً واحداً فقط طوال مشوار البطولة، كما حقق رقماً قياسياً بأطول سلسلة من المباريات من دون هزيمة في تاريخ نهائيات كأس العالم. كما نال المدافع الإسباني باو كوبارسي، جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026، تقديراً لمستوياته المميزة خلال البطولة، ومساهمته في تتويج منتخب "لاروخا" باللقب العالمي.