مبابي يحتفي بإنجازه التاريخي: سأضطر إلى اللعب حتى سن الـ80

- فرنسا تبدأ مشوارها في كأس العالم 2026 بفوز مثير على السنغال 3-1، حيث تألق كيليان مبابي بتسجيله هدفين ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 58 هدفاً. - مبابي يعادل ويتجاوز رقم أوليفييه جيرو التاريخي، ويؤكد أن أداءه ليس انتقاماً من الانتقادات، بل رغبة في صناعة تاريخ فرنسا وضمان الوصول للنهائي. - مدرب فرنسا ديدييه ديشان يشيد بقدرات مبابي الاستثنائية، بينما يضع مبابي نصب عينيه تحطيم رقم ميروسلاف كلوزه في كأس العالم.

استهلت فرنسا مشوارها في كأس العالم 2026 بالفوز على السنغال 3-1، الثلاثاء، في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من المونديال المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي لقاء تألق فيه النجم الفرنسي كيليان مبابي بتسجيل رقم تاريخي جديد مع بلاده.

وافتتح مبابي التسجيل للمنتخب الفرنسي، ليعادل رقم أوليفييه جيرو التاريخي، أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا برصيد 57 هدفاً، وبعد ذلك، ضاعف البديل برادلي باركولا النتيجة لفرنسا، قبل أن يقلّص إبراهيم مباي الفارق للسنغال. وفي النهاية، تجاوز مبابي رقم جيرو، بعدما أضاف هدفاً آخر أعاد به فارق الهدفين لمنتخب"الديوك".

وبات مبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما رفع رصيده إلى 58 هدفاً، وعندما سُئل عبر شبكة إم 6 الفرنسية، عما إذا كان أداؤه يُعدّ ردّاً أو نوعاً من الانتقام من الانتقادات التي تلقاها، رفض مبابي هذا الطرح، قائلاً: "لا، الأمر لا يتعلق بالانتقام. إنها مجرد مباراة في دور المجموعات. إذا بدأت اللعب فقط من أجل إثبات خطأ كل من ينتقدني وإسكاتهم، أعتقد أنني سأضطر إلى مواصلة اللعب حتى أبلغ 80 عاماً".

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وأضاف مهاجم ريال مدريد الإسباني أنه لا يتحرّك إلا برغبته في "صناعة تاريخ فرنسا، وضمان وصول فريقي إلى النهائي والفوز بكأس العالم". وتابع: "أعتقد أن الناس قد ينجرفون في الحماسة أو يبالغون في الانتقاد، لكن علينا دائماً البقاء هادئين ومتزنين حيال ما علينا القيام به". ويضع النجم الفرنسي عينه على تحطيم رقم الألماني ميروسلاف كلوزه، بعدما رفع رصيده في كأس العالم إلى 14 هدفاً ليصبح على بعد هدفين من كلوزه صاحب الرقم القياسي بـ16 هدفاً، وهو الرقم الذي عادله الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الأربعاء. وأشاد مدرب فرنسا ديدييه ديشان، بقدرات مبابي الذي دفع به يافعاً عندما أحرزت فرنسا لقب 2018 في روسيا، قائلاً: "إنه لاعب من طراز استثنائي".