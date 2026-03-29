مبابي يتحدى بايرن ميونخ قبل قمة دوري أبطال أوروبا

- كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، يرفع التحدي لبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن ريال مدريد هو الفريق الذي يمكنه هزيمة البايرن. - مبابي يواجه انتقادات في إسبانيا، مشيرًا إلى أن جميع نجوم ريال مدريد تعرضوا للانتقادات، مثل كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو. - ريال مدريد تأهل لمواجهة بايرن ميونخ بعد إقصاء مانشستر سيتي، بينما أقصى البايرن أتالانتا، ومبابي يسعى لتحقيق لقب دوري الأبطال بعد تسجيله 82 هدفًا في 94 مباراة مع النادي الملكي.

رفع نجم فريق ريال مدريد الإسباني وهدافه الفرنسي كيليان مبابي (27 سنة) التحدي لبايرن ميونخ الألماني، المنافس المقبل للنادي الملكي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عبر رسالة قوية خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في فترة فيفا الدولية.

وتحدث مبابي في تصريحات لموقع قناة "تيليفوت" الفرنسية، الأحد، عن الانتقادات التي تعرّض لها خلال فترة لعبه الحالية مع النادي الملكي، وكذلك مواجهة نادي بايرن ميونخ الألماني في دوري الأبطال، وقال المهاجم الفرنسي: "في إسبانيا، الناس متحمسة لكرة القدم دائماً، ريال مدريد هو ديانة، الجميع هنا في هذا النادي يتعرّض للانتقادات، كريستيانو رونالدو ألفريدو دي ستيفانو وغيرهما، ولا أعرف لماذا أنا سأكون استثناء". وتابع مبابي حديثه قائلاً: "مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا؟ إذا كان هناك فريق يمكن هزمه فهو ريال مدريد".

وسيواجه ريال مدريد بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تفوق النادي الإسباني على نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في دور الـ16، في وقت أقصى النادي البافاري منافسه نادي أتالانتا الإيطالي في الدور نفسه، حيث ستكون مواجهة نارية مرتقبة بين الفريقين اللذين سبق أن تواجها في السنوات الماضية من البطولة الأوروبية.

وخاض مبابي مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى الآن في موسم 2025-2026 35 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، وسجل 38 هدفاً وصنع ستة أهداف، في حين خاض في المجموع 94 مباراة مع النادي الملكي في جميع المسابقات المحلية والأوروبية وسجل 82 هدفاً، ويسعى لأن يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.