مبابي ويامال حاضران في مونديال الناشئين بقلوب الأطفال العرب

- أظهر استطلاع آراء الأطفال العرب في ملاعب مونديال الناشئين تفضيلهم بين النجمين كيليان مبابي ولامين يامال، اللذين يُعتبران من أبرز نجوم كرة القدم العالمية حالياً. - يتميز مبابي ولامين بمهارات فردية وفنية عالية، وقد حققا شهرة واسعة بفضل أدائهما مع ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى تمثيلهما لمنتخبي فرنسا وإسبانيا. - تفوق لامين يامال في المواجهات المباشرة مع مبابي، حيث فاز في جميع مباريات الكلاسيكو الإسباني، مما زاد من شعبيته بين المشجعين الشباب.

رصدت كاميرا العربي الجديد آراء المشجعين الأطفال العرب الحاضرين في ملاعب مونديال الناشئين، حيثُ كشفوا عن اسم نجمهم المفضل بين النجم الفرنسي، كيليان مبابي (26 سنة)، هداف نادي ريال مدريد، والنجم الإسباني، لامين يامال، موهبة برشلونة المُميزة.

واختار عدد من الأطفال أمام كاميرا العربي الجديد نجمهم الأفضل في كرة القدم العالمية وتحديداً بين مبابي ولامين يامال، النجمان اللذان يُعتبران من بين الأفضل في كرة القدم حالياً ويلعبان مع ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ويُعدان من بين أبرز نجوم كرة القدم على صعيد المهارات الفردية والفنية وصناعة المراوغات والأهداف وتسجيلها.

وكسب مبابي ولامين يامال شهرة كبيرة في السنوات الماضية، ليس فقط لأنهما يلعبان مع ناديي ريال مدريد وبرشلونة في الليغا، بل لأنهما يُمثلان منتخبين كبيرين مثل فرنسا وإسبانيا، كما تواجه الثنائي في بطولتي يورو ودوري الأمم الأوروبية مؤخراً، وشهدت المنافسة بينهما إثارة وحماساً كبيرين على أرض الملعب، رغم أن يامال كان له التفوق الكبير في حصد الألقاب العالمية مع إسبانيا ومنها لقب يورو 2024.

وكانت ذروة النجومية في الموسم الماضي، عندما تواجه يامال ومبابي أربع مرات في كلاسيكو كرة القدم الإسبانية وتفوق النجم الإسباني في جميعها (4-0 و5-2 في الكلاسيكو، 3-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا و5-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني)، كما أنه بعد مغادرة ميسي لكرة القدم الأوروبية والانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأميركي ورحيل رونالدو إلى نادي النصر، أصبح اهتمام المشجعين خصوصاً الشباب والصغار بالنجوم الشابة الحالية التي تصنع الفارق وعلى رأسهم يامال ومبابي.