كانت بداية الموسم مميزة بالنسبة إلى مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند (25 عاماً) ونجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، فقد سجل كل واحد منهما أهدافاً في كل المباريات الرسمية تقريباً إلى حدّ الآن، بحصاد مميز للغاية أعاد صراع الهدافين إلى الواجهة، بعد أن كان التنافس في الأشهر الماضية بين اللاعبين أصحاب الفنية العالية ونعني موهبة نادي برشلونة، الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، ومهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، حيث كسب الفرنسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب على حساب يامال.

ولئن كان مبابي وهالاند خارج حسابات التتويج بالكرة الذهبية لعام 2025، فإن بداية كل لاعب هذا الموسم تضعه مرشحاً منذ الآن للحصول على الجائزة رغم أن إقامة كأس العالم 2026 ستكون حاسمة في تحديد اسم المتوج، ولكن لحدّ الآن هذا الثنائي هو الأفضل خاصة من حيث الأرقام، فقد سجل هالاند 11 هدفاً مع فريقه في كل المسابقات، إضافة إلى 6 أهداف مع منتخب بلاده، ليفرض نفسه نجم "السيتي" الأول، وبفضله حصد الفريق نتائج مشجعة قياساً بالتي حصدها في نهاية الموسم الماضي، كما أنه يسجل أهدافاً في مباريات قوية ضد منافسين من الصف الأول مثل مانشستر يونايتد وأرسنال، ونابولي في دوري الأبطال وفشل مرة واحدة في التهديف، أمام توتنهام في الدوري.

كما أن بداية مبابي كانت مرعبة، وهو اللاعب الذي يصنع الفارق باستمرار مع النادي الملكي، وبدوره فشل في لقاء وحيد في التهديف بين المباريات الدولية مع منتخب فرنسا ومباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بمعدل فاق كل التوقعات، حيث ظهر وكأن مبابي مصرّ على المحافظة على جائزة الحذاء الذهبي، التي توج بها في الموسم الماضي ويريد أن يؤكد أنه الرقم الأهم في فريقه حيث كان حاسماً في كل المباريات تقريباً ويخوض المباريات بمعنويات مرتفعة للغاية تزامناً مع تغيير مركزه في بعض المواجهات ورغم ذلك فقد سجل لحد الآن 13 هدفاً مع ريال مدريد منها خمسة في دوري أبطال أوروبا، وثنائية مع منتخب فرنسا.

وفي حال تواصل تألق كل لاعب بأهدافه في المرحلة المقبلة، فسينحصر التنافس بينهما، حيث كانا مرشحين لإحياء الصراع التاريخي بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن مسيرة كل لاعب منهما شهدت هزات جعلتهما خارج حسابات التتويجات الفردية في الفترة الماضية، ولكن الوضع اختلف مع بداية الموسم الحالي.