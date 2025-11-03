مبابي وهالاند في خطر.. هداف صربي يهدد مهاجمي أوروبا

- يتصدر المهاجم الصربي داركو ليماييتش قائمة هدافي الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026 برصيد 28 هدفًا، متفوقًا على النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي. - يلعب ليماييتش مع فريق بييدريبا آر إف إس اللاتفي، ويملك فرصة لتعزيز رصيده التهديفي في الجولة الأخيرة من الدوري، مما يعزز فرصه في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي. - رغم تتويج فريق ريغا ببطولة الدوري، يظل ليماييتش منافسًا قويًا للنجوم الأوروبيين، مع إمكانية تسجيل المزيد من الأهداف عند استئناف الدوري اللاتفي في فبراير 2026.

يُهدد المهاجم الصربي داركو ليماييتش (32 سنة) أبرز مهاجمي كرة القدم الأوروبية على الصعيد التهديفي، وخصوصاً النجم الفرنسي كيليان مبابي (26 سنة) والمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند (25 سنة) اللذين يُعتبرا أبرز هدافَين في البطولات الأوروبية الكبيرة.

ويُنافس المهاجم الصربي داركو ليماييتش، المحترف مع فريق بييدريبا آر إف إس اللاتفي، أبرز الهدافين في أوروبا في موسم 2025-2026 من أجل حصد جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الموسم، وهو يتصدر حالياً قائمة الهدافين برصيد 28 نقطة، إذ سجل 28 هدفاً مع فريقه اللاتفي في بطولة الدوري، في حصيلة تهديفية عالية حتى الآن.

ويتقدم ليماييتش على هداف نادي مانشستر سيتي الإنكليزي النرويجي إرلينغ هالاند، الذي سجل 13 هدفاً في البريمييرليغ وحصد حتى الآن 26 نقطة، وهو وصيف قائمة أفضل الهدافين والمنافسين على الحذاء الذهبي، في وقت يتقدم المهاجم الصربي أيضاً على صاحب المركز الثالث في القائمة، هداف نادي ريال مدريد الإسباني الفرنسي كيليان مبابي (26 سنة)، الذي سجل 13 هدفاً في الليغا وحصد 26 نقطة.

كما يتفوق ليماييتش على هداف نادي بايرن ميونخ الألماني الإنكليزي هاري كين، الذي يحتل المركز العاشر في القائمة بتسجيله 12 هدفاً في بطولة البوندسليغا وحصد حتى الآن 24 نقطة، ومن الممكن أن يتقدم المهاجم الإنكليزي إلى الوصافة سريعاً إذا تابع عروضه الهجومية القوية التي يُقدمها مع النادي البافاري.

وقبل نهاية موسم الدوري اللاتفي بجولة واحدة (ستُقام نهاية الأسبوع)، تُوج فريق ريغا المنافس لفريق المهاجم الصربي، بييدريبا آر إف إس، إذ حصد الأول 88 نقطة والثاني 84 نقطة، وسجل ليماييتش 28 هدفاً (بإمكانه تسجيل الأهداف في الجولة الأخيرة أيضاً)، ومع ذلك، يملك ليماييتش فرصة لمنافسة النجوم، إذ إن الدوري اللاتفي سيعود في شهر فبراير/شباط عام 2026، وحينها ستكون أمامه فرصة لتسجيل المزيد من الأهداف خلال ثلاثة أشهر قبل ختام موسم الدوريات الأوروبية الكبيرة في شهر يونيو/حزيران، ومحاولة خطف جائزة الحذاء الذهبي من النجوم.