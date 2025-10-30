مبابي وهالاند.. ثنائية الأحلام في هجوم ريال مدريد

- يواصل إرلينغ هالاند تألقه مع مانشستر سيتي، بينما يراقب ريال مدريد وضعه الحالي، مع رغبة الرئيس فلورنتينو بيريز في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل ليكون شريكاً لكيليان مبابي في الهجوم. - ريال مدريد لم ينجح سابقاً في التعاقد مع هالاند، لكن الوضع الحالي قد يفتح باب الأمل، خاصة مع غموض مستقبل فينيسيوس جونيور بعد أحداث الكلاسيكو الأخيرة. - شائعات انتقال فينيسيوس إلى السعودية قد تدفع ريال مدريد لتقديم عرض لهالاند، رغم صعوبة المهمة بسبب تمسك مانشستر سيتي بخدماته.

يستمرّ النجم النرويجي إرلينغ هالاند في تقديم مستويات كبيرة مع ناديه مانشستر سيتي الإنكليزي، في الوقت الذي تشير آخر التقارير الواردة من إسبانيا، مراقبة ريال مدريد لوضعيته الحالية، وسط رغبة الرئيس فلورنتينو بيريز في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، ليصبح شريكاً في خط الهجوم إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي الملقب بـ"دوناتيلو" في تشكيلة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وكان ريال مدريد يطمح في السابق للتعاقد مع هالاند، لكنه لم ينجح في ذلك بعد توقيعه مع مانشستر سيتي، إلا أن الوضع الحالي قد يفتح بارقة أمل للحصول على خدماته بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أمس الأربعاء، إذ تحرص الإدارة على إبرام صفقة "اللاعب الآلي"، وسط غموضٍ كبير لمستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور، عقب الأحداث التي شهدها الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة خلال الأسبوع الماضي، حين خرج غاضباً من الملعب، وتفوّه بكلماتٍ أغضب جماهير الفريق قبل تقديم اعتذاره.

وقال رجل الأعمال والمدير التنفيذي في مجال كرة القدم، الاسكتلندي كيث وينيس، الذي عمل مؤخراً في منصب الرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا، بحسب ما نقلت صحيفة آس الإسبانية: "أعتقد أن إيرلينغ هالاند قد يرحل في نهاية هذا الموسم. هناك الكثير من الحديث عن احتمال انتقال فينيسيوس جونيور من ريال مدريد إلى السعودية. قد تكون شائعات انتقال البرازيلي مقابل 200 مليون يورو عاملاً يدفع النادي الإسباني إلى تقديم عرض لهالاند".

ويُؤثر الجناح البرازيلي بشكل كبير على خطط بطل دوري أبطال أوروبا 15 مرة في الآونة الأخيرة، بسبب الجدل الدائم حوله في أرض الملعب وخارجه، لكن الفريق الملكي يعلم في الوقت عينه أن رحلة التعاقد مع هالاند ستكون شاقة وصعبة للغاية، نظراً إلى تمسّك المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا والسيتي بخدماته.