مبابي ونجوم فرنسا يعادلون إنجاز هجوم البرازيل في 2002

ضرب هجوم منتخب فرنسا، بقيادة كيليان مبابي (27 عاماً)، بقوة خلال بداية كأس العالم 2026، فقد أحرز أبطال العالم في نسختي 1998 و2018، 13 هدفاً في أول أربع مباريات من البطولة بمعدل تجاوز 3 أهداف في كل لقاء، منها 6 أهداف حملت توقيع مهاجم ريال مديد كما أنه صنع هدفين، وسجل عثمان ديمبيلي أربعة أهداف وصنع هدفين، في وقت برز فيه مايكل أوليسه بصناعة الأهداف حيث كان وراء خمسة أهداف وهو الرقم القياسي في هذه النسخة. وقد غابت بصمة هذا الثلاثي عن هدفين فقط من أهداف منتخب فرنسا في البطولة.

وأكد موقع إيول البرازيلي، أن ثلاثي هجوم منتخب فرنسا، نجح في معادلة إنجاز ثلاثي هجوم منتخب البرازيل في كأس العالم 2002، والمتكون من رونالدو ورونالدينيو وريفالدو، فخلال تلك النسخة التي شهدت تتويج منتخب "السامبا" باللقب الخامس في مسيرته، سجل رونالدو ثمانية أهداف، وريفالدو خمسة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة، ورونالدينيو هدفين وثلاث تمريرات حاسمة، وبالتالي ساهم كل لاعب منهم، بأكثر من خمسة أهداف سواء عبر الصناعة أو التسجيل، وهو ما حققه الثلاثي الهجومي الفرنسي بعد أربع مباريات بينما كانت نجاحات لاعبي فرنسا في أربع مواجهات فقط.

ويمكن لرفاق مبابي تحسين أرقامهم الهجومية خلال مباراة ثمن النهائي أمام منتخب باراغواي، حيث يدخل منتخب فرنسا بفرص كبيرة لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور المقبل، رغم أن باراغواي حققت إنجازاً كبيراً بعد الانتصار على ألمانيا في الدور السابق بركلات الترجيح، وسيواجه الفرنسيون صعوبات كبيرة أمام التنظيم الدفاعي القوي لمنافسهم واللقاء سيكون تحدياً كبيراً للمدرب ديديه ديشان.