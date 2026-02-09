مبابي ونجوم المغرب... من صداقة تاريخية مع حكيمي إلى كرات دياز الحاسمة

- كيليان مبابي يتمتع بعلاقات قوية مع نجوم كرة القدم المغربية، خاصة مع أشرف حكيمي، حيث تطورت صداقتهما خلال فترة تواجدهما في باريس سان جيرمان، واستمرت رغم انتقال مبابي إلى ريال مدريد. - علاقة مبابي بزميله في ريال مدريد، إبراهيم دياز، تميزت بالانسجام القوي على أرض الملعب، حيث قدم دياز تمريرات حاسمة لمبابي، مما ساهم في تحسين أرقامه. - رغم عدم مشاركة دياز بانتظام، إلا أن مهاراته كانت حاسمة في مباريات ريال مدريد الأخيرة، حيث لعب دور المنقذ في تحقيق الانتصارات.

يرتبط نجم ريال مدريد الإسباني، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً) بعلاقات قوية مع نجوم كرة القدم المغربية، الذين جاورهم في تجاربه الاحترافية، مع باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، تزامناً مع تعدّد زياراته إلى المغرب في السنوات الأخيرة، في عديد المناسبات لأهداف مختلفة وخاصة السياحية منها.

وارتبط مبابي بعلاقة صداقة قوية مع المدافع أشرف حكيمي، خلال تجربته مع باريس سان جيرمان، فقد ظهر اللاعبان معاً في عديد المناسبات وأصبحت الصداقة بينهما حديث الجميع، بما أن مبابي لا يتردّد في الظهور مع المدافع المغربي، في مختلف الأماكن وهي صداقة اتضحت قوتها خلال المواجهات المباشرة بينهما، في كأس العالم 2022 أو في كأس العالم للأندية خلال الصيف الماضي. وتُعتبر الصداقة بين اللاعبَين، من أفضل الصداقات بين نجوم كرة القدم في السنوات الأخيرة، ذلك أن رحيل الهداف الفرنسي إلى الدوري الإسباني، لم يُضعف علاقته بالمدافع المغربي.

واختلفت علاقة النجم الفرنسي بزميله الحالي في ريال مدريد، إبراهيم دياز، ذلك أن الانسجام بينهما كان أقوى على الميدان، إذ من النادر مشاهدتهما معاً بعيداً عن المباريات، وقد انعكس الانسجام بينهما من خلال التمريرات الحاسمة التي قدمها اللاعب المغربي إلى المهاجم الفرنسي، فخلال الموسم الحالي، صنع دياز أربع تمريرات حاسمة منها ثلاث إلى مبابي ليُساعده على تحسين أرقامه.

ورغم أن دياز لا يشارك بانتظام أساسياً مع النادي الملكي، فإنّ ذلك لم يُضعف الانسجام بينه وبين اللاعب الفرنسي، ليستفيد مبابي من مهارات دياز خاصة في المباريات الأخيرة، التي وجد خلالها ريال مدريد صعوبات لتحقيق الانتصارات، ولكن في كل مرة لعب دياز دور المنقذ.