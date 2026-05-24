مبابي وميسي وفينيسيوس في الأغنية الرسمية لكأس العالم

- أطلقت شاكيرا وبورنا بوي أغنية "داي داي" كنشيد رسمي لكأس العالم 2026، بمشاركة نجوم كرة القدم مثل مبابي وميسي وفينيسيوس، وستُقام البطولة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك. - الفيديو الموسيقي للأغنية حقق أكثر من سبعة ملايين مشاهدة في ساعات قليلة، ويُتوقع له نجاح كبير بفضل ظهور نجوم كرة القدم العالميين. - تُشيد الأغنية بأساطير كرة القدم مثل بيليه ومارادونا ونجوم حاليين مثل رونالدو وميسي، وستؤدي شاكيرا الأغنية خلال استراحة الشوط الأول من نهائي كأس العالم.

أطلقت الفنانة الكولومبية شاكيرا والفنان النيجيري بورنا بوي أغنية "داي داي"، النشيد الرسمي لكأس العالم 2026. ويظهر في الفيديو عدد من نجوم كرة القدم، من بينهم الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي فينيسيوس جونيور. وبعد ستة عشر عامًا من نجاح أغنية "واكا واكا" لكأس العالم 2010، تُقدم شاكيرا أغنية "داي داي" برفقة المغني النيجيري بورنا بوي خلال مونديال 2026. وستُرافق هذه الأغنية البطولة التي ستُقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في ثلاث دول: كندا، والولايات المتحدة، والمكسيك.

ويبدأ الفيديو بقول كيليان مبابي: "شاكيرا، نحن جاهزون!" ثم يردد لاعبون آخرون العبارة نفسها، بمن فيهم ليونيل ميسي، وفينيسيوس، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والإنكليزي هاري كين. وقد صُوّر جزء من الفيديو في البرازيل، على أرضية ملعب ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو، وفق ما نقله موقع أر.أم.سي الفرنسي، الأحد. ويُتوقع للأغنية نجاح كبير خاصة بحضور نجوم كرة القدم في العالم في بعض المقاطع.

وحقق الفيديو الموسيقي أكثر من سبعة ملايين مشاهدة في غضون ساعات قليلة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الأغنية ستحقق نفس نجاح أغنية "واكا واكا"، التي حصدت نجاحًا ساحقًا بأكثر من 4.5 مليارات مشاهدة على يوتيوب، على سبيل المثال. وتُشيد شاكيرا في كلمات أغنية "داي داي" بالعديد من أساطير كرة القدم مثل بيليه ومارادونا، بالإضافة إلى نجوم حاليين مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ومحمد صلاح وكيليان مبابي. وستحظى شاكيرا بفرصة أداء أغنيتها الشهيرة خلال استراحة الشوط الأول من نهائي كأس العالم.