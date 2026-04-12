مبابي ومواجهة بايرن.. هل يغيب الفرنسي عن قمة الحسم؟

غاب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (27 سنة) عن تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني قبل أيام قليلة من مواجهة نادي بايرن ميونخ الألماني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا.

وذكر نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، الأحد، إصابة المهاجم الفرنسي: "لم يتمكن كيليان مبابي، الذي خضع لغرز فوق الحاجب الأيمن بعد مباراة جيرونا، من التدرب على أرض الملعب بسبب الآلام التي يعاني منها وفي إجراء احترازي"، ليأتي بيان النادي الملكي في وقت يحتاج فيه الفريق لكل النجوم من أجل تقديم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل، للعودة من الخسارة في الذهاب (2-1).

وأنهى كيليان مبابي مباراة جيرونا وسط نزيف الجزء العلوي من الحاجب الأيمن، بعد ضربة بالمرفق من المدافع البرازيلي فيتور رييس داخل منطقة الجزاء، اعتبرها الحكم غير متعمدة، وأثارت هذه الحالة غضب مدرب النادي الملكي ألفارو أربيلوا الذي اعتبر أن فريقه تضرر من التحكيم قائلاً: "بالنسبة لي، إنها ركلة جزاء واضحة، هنا أو على المريخ. هذه حالة إضافية. لا أحد يفهم متى يتدخل الفيديو ومتى لا يتدخل. بدأ هذا الأمر يزيد عن حده مع الحكام".

وأظهر مبابي، هداف النادي الملكي برصيد 39 هدفاً في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، حجم جرحه أمام 131 مليون متابع له عبر حسابه الرسمي في إنستغرام الأحد من دون أي رسالة أخرى، في وقت تبقى مشاركته يوم الأربعاء المقبل مع ريال مدريد مشكوكاً فيها، رغم أن وكالة فرانس برس أشارت في خبر خاص نقلاً عن مصدر من داخل النادي الإسباني إلى أن المهاجم الفرنسي سيكون حاضراً في المواجهة الكبيرة.