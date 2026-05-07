مبابي ومواجهة "الكلاسيكو"... هل يلعب الفرنسي؟

- كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، يسابق الزمن للتعافي من إصابة عضلية في فخذه اليسرى ليكون جاهزاً لمواجهة "الكلاسيكو" ضد برشلونة، حيث عاد للتدريبات الجماعية والتمارين الفردية تحت إشراف المدرب ألفارو أربيلوا. - رغم غيابه عن مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، يواصل مبابي برنامج التأهيل الخاص به، ويبدو متفائلاً بشأن مشاركته في "الكلاسيكو"، لكن القرار النهائي يعتمد على موافقة الجهاز الطبي. - جماهير الرياضة تترقب مواجهة "الكلاسيكو" على ملعب "كامب نو"، حيث أن فوز برشلونة قد يضمن لهم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي.

تواصل جماهير نادي ريال مدريد الإسباني متابعة الأخبار التي تتعلق بنجمها الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، الذي غاب عن مواجهات الفريق الملكي في الفترة الماضية بسبب تعرضه لإصابة عضلية في فخذه اليسرى، ما يجعل مشاركته في "الكلاسيكو" ضد الغريم برشلونة، الأحد القادم، ضمن منافسات "الليغا"، أمراً غامضاً.

وذكر راديو "آر إم سي" الفرنسي، الخميس، أن كيليان مبابي يسابق الزمن حتى يكون جاهزاً لمواجهة "الكلاسيكو" ضد الغريم التاريخي برشلونة الأحد القادم، بعدما استطاع المهاجم العودة مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية، ثم ذهب مباشرة إلى التمارين الردية داخل الصالة تحت مراقبة من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

وأوضح أن كيليان مبابي ظهر مبتسماً أثناء قيادته سيارته بعد مغادرته التدريبات مع ناديه ريال مدريد، الأمر الذي يجعل أمر مشاركته في "الكلاسيكو" قائمة، لكن على الجهاز الفني للفريق الملكي انتظار الموافقة من قبل الجهاز الطبي الذي يواصل عمله مع المهاجم الفرنسي من أجل العمل على تجهيزه حتى يكون جاهزاً بنسبة 100%.

وتابع أن كيليان مبابي غاب عن المواجهة التي انتصر فيها نادي ريال مدريد على إسبانيول، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن النجم الفرنسي حرص خلال الفترة الماضية على الدخول في برنامج تأهيل خاص حتى يلحق بمباراة "الكلاسيكو" ضد الغريم برشلونة.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن أنظار جماهير الرياضة تترقب ما سيحدث في مواجهة "الكلاسيكو"، يوم الأحد المقبل، على ملعب "كامب نو"، لأن تحقيق برشلونة الانتصار على غريمه التاريخي ريال مدريد يعني حصد كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي.