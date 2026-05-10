مبابي وفينيسيوس بقميص نادي برشلونة؟ بارتوميو يكشف ما حدث

- كشف جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة، عن محاولات النادي للتعاقد مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور بين 2014 و2020، مؤكداً قرب النادي من ضم النجمين. - أوضح بارتوميو أن برشلونة تفاوض مباشرة مع والد مبابي عندما كان في موناكو، وكان النادي مستعداً لدفع المبلغ المطلوب، لكن مبابي فضل البقاء في فرنسا والانضمام إلى باريس سان جيرمان. - أشار بارتوميو إلى أن رغبة مبابي الشخصية وضغط باريس سان جيرمان على موناكو كانا السبب في فشل الصفقة.

كشف الرئيس السابق لنادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو (63 سنة)، عن تفاصيل مثيرة وصادمة تتعلق بمحاولات النادي الكتالوني للتعاقد مع النجمين، الفرنسي كيليان مبابي (27 سنة)، والبرازيلي فينيسيوس جونيور (25 سنة).

وتحدث بارتوميو، رئيس نادي برشلونة السابق، في تصريحات خاصة لقناة "أي أس بي أن"، الأحد، عن النادي الكتالوني وسوق الانتقالات سابقاً بين سنوات 2014 و2020، مؤكداً أن النادي كان قريباً جداً من ضم النجمين، مبابي وفينيسيوس، لكن الصفقتين لم تُكتَب لهما النهاية المرجوة.

أما بخصوص مبابي، فأكد بارتوميو أن إدارة برشلونة دخلت في مفاوضات مباشرة مع والده عندما كان اللاعب في صفوف نادي موناكو الفرنسي، وأضاف: "كان موناكو يطلب مبلغاً كبيراً، لكننا كنا قادرين على دفعه، لأن الوضع المالي للنادي كان جيداً آنذاك. تحدثت مع والد مبابي أكثر من مرة، لكن اللاعب كان يرغب في البقاء في فرنسا والانضمام إلى باريس سان جيرمان".

بعيدا عن الملاعب واقعة فينيسيوس تُهدد حلم بريستياني بالمشاركة في كأس العالم

وختم بارتوميو حديثه بالتشديد على أن رغبة مبابي الشخصية، والضغط الكبير الذي مارسه باريس سان جيرمان على موناكو، كانا العاملين الحاسمين في فشل الصفقة، ليضيع على برشلونة التعاقد مع اثنين من أبرز نجوم كرة القدم العالمية في السنوات الأخيرة.