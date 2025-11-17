مبابي وحقيقة اقترابه من منتخب الجزائر... هذه القصة الكاملة

- إيثان مبابي، لاعب نادي ليل، يثير نقاشاً حول إمكانية تمثيله لمنتخب الجزائر بفضل أصوله الجزائرية، وسط تقارير عن مستقبله الواعد في خط الوسط. - الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدرس ضم مبابي بعد اقتراح من وسيط مقرب، في ظل استراتيجية لتعزيز المنتخب بلاعبين مميزين، خاصة مع تراجع فرص الكاميرون. - مدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، غير متحمس لضم مبابي قبل كأس العالم 2026، والملف لا يزال في بداياته دون قنوات اتصال مباشرة مع اللاعب.

تحوّل اسم لاعب نادي ليل الفرنسي، إيثان مبابي (18 عاماً)، إلى محور نقاش واسع خلال الأيام الماضية، بعد تداول أخبار ربطت اللاعب الشاب، بإمكانية تمثيل منتخب الجزائر مستقبلاً، مستفيداً من أصوله الجزائرية عبر والدته فايزة العماري، المعروفة في الوسط الكروي الفرنسي بصفتها وكيلة أعمال شقيقه، نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، وزادت التكهنات بعد انتشار تقارير فرنسية تشير إلى أن اللاعب يملك مستقبلاً كبيراً في خط الوسط، ما فتح الباب أمام الحديث عن إمكانية توجيه وجهته الدولية نحو "الخُضر" رغم ارتباط اسمه منذ سنوات بمنتخبي فرنسا والكاميرون.

وبحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد" من مصدر داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن القصة بدأت عندما قام أحد الوسطاء المقرّبين من عائلة مبابي باقتراح اللاعب إيثان على مسؤولي الاتحاد، مباشرة بعد نجاح ملف تأهيل حارس غرناطة، لوكا زيدان، للعب مع منتخب الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأوضح المصدر أن الوسيط رأى في تلك الخطوة مناسبة مثالية لتقديم اسم لاعب ليل، خصوصاً أن ملف مزدوجي الجنسية أصبح من أولويات اتحاد الكرة، في إطار تعزيز صفوف المنتخب الأول بلاعبين مميزين في المرحلة المقبلة.

المعطيات نفسها كشفت أن السبب الثاني وراء تقديم هذا المقترح هو دخول المنتخب الكاميروني على الخط لمحاولة إقناع اللاعب بتمثيل "الأسود غير المروّضة"، لكن الحماس لم يكن كبيراً لا من اللاعب ولا من والده، ولفريد مبابي، لأسباب متعددة أهمها النتائج المخيّبة للمنتخب الكاميروني خلال الفترة الأخيرة، وفشله في التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 قبل أن يُقصى رسمياً من سباق الملحق أمام منتخب الكونغو الديمقراطية الأسبوع الماضي. هذا الوضع جعل المنتخب الجزائري خياراً أكثر واقعية للاعب الشاب، خاصة في ظل ضمان "الخُضر" بطاقة المشاركة في المونديال الأميركي، في وقت تبقى إمكانية اللعب مع فرنسا إلى جانب شقيقه كيليان حلماً بعيد المنال، نظراً لوفرة المواهب في الخط الهجومي لمنتخب "الديوك".

وأشار المصدر ذاته إلى أن مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، لا يبدو متحمساً في الوقت الحالي لفكرة ضم إيثان مبابي، على الأقل قبل نهائيات كأس العالم 2026، ويعود السبب، وفقاً للمعلومات، إلى امتلاك المنتخب الجزائري مجموعة واسعة من الخيارات الهجومية القادرة على صناعة الفارق، ما يجعل استقدام لاعب شاب في مرحلة التطور قراراً غير مستعجل، كما يرى بيتكوفيتش أن حالات استثنائية فقط قد تدفعه لضم لاعب مزدوج الجنسية جديد في هذه الفترة، مثلما حدث مع الحارس لوكا زيدان، في حين تبقى إحصائيات إيثان هذا الموسم محدودة للغاية، إذ شارك لمدة 33 دقيقة فقط في خمس مباريات مع ليل، سجل خلالها هدفين، وهو رقم لا يكفي لإقناع الطاقم الفني بمنحه مكانة في الوقت الحالي.

ورغم انتشار الأخبار على نحوٍ واسع في الإعلام الفرنسي والجزائري عن إمكانية اقتراب اللاعب من منتخب الجزائر، إلّا أن "العربي الجديد" يؤكد أن الملف لا يزال في بداياته، وأن الاتحاد الجزائري لم يفتح قنوات اتصال مباشرة مع اللاعب إلى غاية الآن. لكن وجوده ضمن دائرة المتابعة يبقى أمراً واقعياً، تماماً كما حدث في ملفات أخرى تخصّ لاعبين شبان قد يشكلون قيمة مضافة للمستقبل، وهو ما يجعل تطورات الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد شكل هذا الملف، خصوصاً في حال حصول اللاعب على فرص لعب أكبر مع نادي ليل وتمكنه من إثبات نفسه.