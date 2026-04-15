مبابي من دون ألقاب مع ريال مدريد.. موسم صفري إضافي على الأبواب؟

- يواجه كيليان مبابي وريال مدريد خطر الخروج من الموسم دون ألقاب للمرة الثانية على التوالي، بعد تعثرهم في البطولات المحلية والأوروبية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا. - ريال مدريد يسعى لتحقيق عودة قوية في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال، بعد خسارته في الذهاب، للحفاظ على آماله في تحقيق لقب أوروبي. - مبابي لم يحقق أي لقب منذ انضمامه إلى ريال مدريد في 2024، ويواجه تحديًا كبيرًا لتجنب موسم آخر بدون ألقاب.

يواجه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (27 سنة) خطر الخروج من دون ألقاب مع نادي ريال مدريد الإسباني، للموسم الثاني توالياً، وذلك في حال التعثر أمام نادي بايرن ميونخ الألماني، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويخوض ريال مدريد مباراة مصيرية حاسمة أمام بايرن في ملعب أليانز أرينا، اليوم الأربعاء، والعين على تسجيل عودة قوية بعد الهزيمة في مواجهة الذهاب (2-1)، على ملعب سانتياغو برنابيو، من أجل مواصلة رحلة الحلم والوصول إلى الدور نصف النهائي في البطولة الأوروبية الكبيرة.

وسيُقاتل مبابي من أجل تجنب الخروج من هذا الموسم بصفر ألقاب كما حصل في الموسم الماضي، بعد أن فشل ريال مدريد في حصد أي لقب محلي أو أوروبي؛ إذ إن إقصاء النادي الملكي يعني نهاية فرص الفريق بتحقيق أي لقب في موسم 2025-2026، بعد أن ابتعد بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر في الليغا، وخسر نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-2، وخرج من بطولة كأس ملك إسبانيا، وأصبح قريباً من توديع بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان مبابي خسر مع النادي الملكي لقب الدوري الموسم الماضي، بعد أن تفوق عليه برشلونة بفارق أربع نقاط (88 مقابل 84)، وخسر نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-2، ونهائي بطولة السوبر الإسباني أمام برشلونة 5-2، وخرج من الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام أرسنال الإنكليزي بمجموع 5-1، في الذهاب (3-صفر) وفي الإياب (2-1). كما سبق للنجم الفرنسي أن خرج من الدور نصف النهائي في بطولة مونديال الأندية 2025 التي أقيمت الصيف الماضي، عندما خسر بنتيجة قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة، ليفشل مبابي في تحقيق أي لقب منذ انضمامه إلى النادي الملكي في صيف عام 2024، ومن الممكن أن يُنهي الموسم الثاني توالياً بصفر ألقاب محلية وأوروبية أيضاً.