مبابي ليس مهدداً بعد قدوم أربيلوا.. تغريدة في 2018 تحمل السرّ

سيكون نجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كليان مبابي (27 عاماً)، مبدئياً، في مأمن من المفاجآت، رغم رحيل المدرب الإسباني تشابي ألونسو عن قيادة النادي الملكي، وتعويضه بمواطنه ألفارو أربيلوا، الذي سيواصل الإشراف على الفريق لنهاية الموسم، بعد قرار إدارة النادي الملكي إنهاء التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن الألماني سابقاً، ومنح الفرصة لأربيلوا، الذي تنتظره الكثير من التحديات من أجل ترك بصمته في تشكيلة الفريق سريعاً، والقيام بالتعديلات التي قد تُساعد الريال على استعادة التوهج.

Mbappé es como el joven Luke Skywalker. Sabes que tarde o temprano dominará el mundo.

¡Es una bestia! — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) June 30, 2018



وأعاد موقع أر.أم.سي الفرنسي، أمس الثلاثاء، نشر تغريدة لأربيلوا منذ عام 2018، تحدّث فيها عن قدرات كيليان مبابي الذي كان في تلك الفترة لاعباً في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ قال فيها: "مبابي يُشبه إلى حدّ ما لوك سكاي ووكر الشاب (بطل فيلم حرب النجوم)، نحن ندرك أنه عاجلاً أم آجلاً، سيُسيطر على العالم. إنه وحش!". وتؤكد هذه التغريدة أن أربيلوا كان مُعجباً بقدرات اللاعب الفرنسي منذ سنوات، وتوقع نجاحه في مسيرته الاحترافيّة، وفعلاً فقد أظهر قائد منتخب فرنسا مهاراته العالية، وبات لاعباً مُهماً في حسابات النادي الملكي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي قاد الفريق في الموسم الماضي، أو تشابي ألونسو في بداية الموسم الحالي.

وكان مبابي قد وجّه رسالة إلى ألونسو بعد إقالته، عبر حسابه على منصة إنستغرام قال فيها: "كانت فترة قصيرة، لكن كان من دواعي سروري اللعب تحت قيادتك والتعلم منك. شكرًا لك على ثقتك بي منذ اليوم الأول. سأتذكرك دائمًا كمدرب يملك رؤية واضحة ومعرفة واسعة بكرة القدم. أتمنّى لك التوفيق في المرحلة القادمة من مسيرتك المهنية".