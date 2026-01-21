مبابي في نجدة مدربي ريال مدريد في ليلة الاستعراض الهجومي ضد موناكو

تابع المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي (26 عاماً)، تألقه مع فريقه ريال مدريد الإسباني، ولعب مُجدداً دور المنقذ، بما أنه سجل أول هدفين في المباراة أمام نادي موناكو الفرنسي في الأسبوع السابع من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، ليُسهل انتصار فريقه بنتيجة (6ـ1)، كما أن هدفه الأول سُجل في الدقيقة الخامسة، من أول محاولة للنادي الملكي في المباراة، وبالتالي نجح الفريق في إحكام قبضته سريعاً على المباراة بعد تقدمه سريعا (2ـ0) بفضل ثنائية مبابي الحاسمة.

ومرّة أخرى، يستقبل مبابي مدربي ريال مدريد بالأهداف، بما أنه كان هدّاف الفريق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الماضي، وكان الهدّاف الأول في بداية الموسم تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، قبل أن يترك بصمته بثلاثة أهداف في أول مباراتين شارك فيهما بقيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا، ويقود الفريق إلى مصالحة الجماهير الغاضبة بسبب خسارة "السوبر" الإسباني، ثم وداع كأس إسبانيا سريعاً، كما أن مبابي متألق باستمرار في مواجهة فريقه السابق نادي موناكو، فقد سجل في مرماه 13 مرّة في 15 مباراة، حسب ما أكده موقع أر.أم.سي الفرنسي.

وتألق ريال مدريد بشكل لافتٍ في المباراة على الصعيد الهجومي، فقد ضرب دفاع نادي موناكو بستة أهداف، وأضاع فرصاً أخرى كانت ستقوده إلى انتصار تاريخي في واحدة من أفضل مبارياته في هذا الموسم، خاصة وأنها شهدت تسجيل البرازيلي فينيسيوس جونيور أول أهدافه في أبطال أوروبا هذا الموسم، إضافة إلى أن البرازيلي صنع هدفين وتسبب في الهدف الذي سجله مدافع موناكو تيلو كيرير بالخطأ في مرماه، إضافة إلى تسجيل الإنكليزي جود بينلغهام هدفاً، وهذا يعني أن الثلاثي المميز في الفريق، ترك بصمته في المباراة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، ما يعطي الجماهير أملاً كبيراً في مشاهدة فريقها يحصد انتصارات أخرى مستقبلاً وينافس على الألقاب بقوة.