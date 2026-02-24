مبابي في مواجهة الانتقادات... هل استعجل العودة بعد الإصابة؟

- غياب بصمة كيليان مبابي في آخر مباريات ريال مدريد، حيث لم يسجل في مواجهتي بنفيكا وأوساسونا، وأداءه لم يكن مقنعاً، مما دفع الصحف لانتقاده بشدة. - مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، يصر على إشراك مبابي رغم إصابته، مشيراً إلى أهمية اللاعب في الفريق، وتأكيده على استشارة الطاقم الطبي قبل اتخاذ القرار. - من المتوقع أن يكون مبابي أساسياً في مواجهة بنفيكا المقبلة، حيث يأمل الفريق في استعادة تألقه لضمان التأهل في دوري أبطال أوروبا.

غابت بصمة المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي (26 عاماً)، في آخر مبارياته مع فريقه ريال مدريد الإسباني، إذ ظل صامتاً في مواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا التي خسرها النادي الملكي بنتيجة (0ـ1)، وتكرّر الأمر في مواجهة أوساسونا في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت خسارة فريقه بنتيجة (1ـ2). وإضافة إلى فشله في هزّ الشباك، فإنّ أداء مبابي لم يكن مقنعاً خاصة في لقاء أوساسونا، إذ حصل على عدد 4 من 10 من صحيفة ماركا الإسبانية، التي حملته مسؤولية الهزيمة، وكانت معظم الصحف قاسية في الحكم عليه، فقد قالت صحيفة آس عن مستواه في المباراة: بضع مراوغات متفرقة، وانتهى الأمر عند هذا الحد. بقي بعيداً عن منطقة الجزاء، وبدا بعيداً كل البعد عن أفضل حالاته البدنية. لم تُتح له سوى فرصة واحدة تقريباً، ركلة جزاء كادت أن تُحتسب ضده بعد خطأ من كاتينا. كان غائباً عن الأنظار تماماً".

وأشار موقع فوتو ميركاتو الفرنسي، أن العديد من المراقبين لا يفهمون سبب إصرار مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، على إشراك مبابي رغم معاناته من الإصابة، لأن هناك خطراً من تفاقم الإصابة، خاصةً مع اقتراب اللحظات الحاسمة من الموسم. وقد صرّح أربيلوا بعد المباراة بشأن الاعتماد على الفريق أساسياً: "أنا لا أتخذ القرار بمفردي. أتحدث مع الطاقم الطبي ومع كيليان، وعندما يشعر بأنه جاهز للعب، يلعب". ويبدو أن المهاجم الفرنسي مازال يُعاني بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها منذ فترة، ولكن أهميته في الفريق فرضت على المدرب الاعتماد عليه باستمرار لتفادي فقدان النقاط.

ومن المؤكد أن يكون مبابي أساسياً في مواجهة بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء، في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد تُساعده هذه المباراة على العودة إلى التهديف مجدداً ومساعدة الفريق الذي سيحتاج إلى تألق لاعبه الفريق من أجل ضمان التأهل دون مشاكل، خاصة وأن النادي البرتغالي سيكون متحفزاً خلال هذه المباراة لقلب الطاولة.