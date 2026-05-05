مبابي في مرمى جماهير مدريد... "ارحل" تشعل الجدل

تتصاعد حدة التوتر حول الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، داخل ناديه ريال مدريد الإسباني، في ظل موجة غضب متنامية من شريحة من جماهير النادي، عبّرت عنها بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع" فوت ميركاتو" الفرنسي، اليوم الثلاثاء، فقد انتشرت خلال الساعات الماضية صور لمبابي بقميص ريال مدريد مرفقة بكلمة "ارحل مبابي"، في إشارة صريحة إلى رفض بقائه من بعض المشجعين، وذلك في سياق حساس تزامن مع انتقادات طاولت سلوكه وصورته العامة، خاصة بعد رحلته الأخيرة إلى إيطاليا. ولم تتوقف الاحتجاجات عند هذا الحد، إذ انتقلت إلى مستوى أكثر تصعيداً مع إطلاق عريضة إلكترونية تطالب برحيل اللاعب عن صفوف النادي. العريضة، التي أطلقها مشجعون مدريديون، تجاوزت سريعاً حاجز 71 ألف توقيع، متخطية الهدف الأولي البالغ 50 ألفاً، بالتوازي مع انتشار وسم "مبابي أخرج" على نطاق واسع.

ورغم هذا الجدل الجماهيري والإعلامي، تبقى أرقام مبابي داخل الملعب لافتة، إذ سجل المهاجم الفرنسي 41 هدفاً في 41 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، على الرغم من معاناته من الإصابة وارتباط اسمه بقضايا خارج الإطار الرياضي، وهي أرقام تعكس تأثيره الفني الكبير، لكنها لم تمنع اتساع دائرة الانتقادات في مدرجات وجماهير النادي الملكي، خصوصاً قبل قمة الكلاسيكو المقررة أمام الغريم التقليدي برشلونة، يوم الأحد المقبل. وعاد مبابي، أمس الاثنين، إلى التدريبات في مدريد، على أن يخضع لفحوصات طبية إضافية لتحديد موعد عودته إلى الملاعب، لذا لا تزال مشاركته في مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضمن منافسات الدوري الإسباني، محل شك.