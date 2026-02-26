مبابي على خط قضية حكيمي وهذا ما قاله أمام القضاء الفرنسي

- استُدعي كيليان مبابي للإدلاء بشهادته في قضية صديقه أشرف حكيمي، المتهم بالاغتصاب، حيث أكد مبابي دعمه لحكيمي وشدد على احترامه للنساء، مشيراً إلى صدمته من التهم الموجهة إليه. - القضية أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا، حيث أُحيل حكيمي إلى المحكمة الجنائية في نانتير، بينما أصرت الشاكية على موقفها، مما زاد من تعقيد الموقف. - رغم التهم، استمر حكيمي في المشاركة بمباريات فريقه، بينما واجه مبابي موقفاً مشابهاً في السويد العام الماضي، أُغلق سريعاً.

استُدعي مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، للإدلاء بشهادته أمام المحققين عقب الاتهامات الموجهة ضد صديقه، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المغربي أشرف حكيمي (27 عاماً). وحافظ مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، على علاقة وثيقة باللاعب المغربي رغم انتقاله إلى ريال مدريد، وكان بجانبه عندما علم بالقضية. وأكدت محامية اللاعب المغربي، فاني كولين، أن كيليان ساند صديقه بشكل واضح.

ونقل موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، اليوم الخميس، تصريحات محامية اللاعب المغربية بعد الجلسة، حيث قالت: "أكد مبابي صحة أقوال أشرف حكيمي من جميع النواحي. كما أكد أولاً احترام السيد حكيمي للنساء، وهو السلوك اللائق الذي لطالما أظهره. وأوضح بشكل أساسي أن أشرف حكيمي صُدم عندما وُجهت إليه تهمة الاغتصاب، وأنه لم يفهم التهمة ولم يستطع تصور مصدرها. وأخيراً ردّ على سؤال من المحقق، إذ لم يعتقد قط أن حكيمي قادر على ارتكاب الأفعال التي اتُّهم بها".

وأُحيل حكيمي إلى المحكمة الجنائية المحلية في منطقة نانتير الفرنسية، بتُهمة الاغتصاب، التي تعود وقائعها إلى 25 فبراير/شباط 2023، حيث روت الشاكية آنذاك أنها ذهبت إلى منزله في اليوم السابق، وتعرضت للاعتداء الجنسي، وهو أمر نفاه اللاعب المغربي منذ البداية، وكان من الطبيعي أن تُحدث القضية جدلاً واسعاً في فرنسا خلال الفترة الأخيرة، مع خطورة التهم الموجهة إلى قائد منتخب المغرب، خاصة أن الشاكية أصرت على موقفها، وقد كان حكيمي حاضراً في مباريات فريقه رغم مثوله أمام القضاء. وكان مبابي قد واجه موقفاً مشابهاً في العام الماضي، خلال رحلة قام بها إلى السويد ولكن أغلق ملف القضية سريعاً.