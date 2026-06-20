- أكدت محامية أشرف حكيمي أن كيليان مبابي سيُستدعى شاهداً في محاكمة صديقه، حيث أُسيء فهم شهادته السابقة بشأن التهمة الموجهة لحكيمي. - دائرة التحقيق في محكمة استئناف فرساي أحالت حكيمي للمحاكمة بتهمة الاغتصاب، وسيُحاكم أمام محكمة الجنايات في مقاطعة هوت دو سين. - حكيمي كسر صمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبراً عن شعوره بأنه هدف سهل، ومؤكداً انتظاره للمحاكمة بفارغ الصبر لقول الحقيقة.

أكدت محامية اللاعب المغربي، أشرف حكيمي (27 عاماً)، فاني كولين، أن لاعب منتخب فرنسا، كيليان مبابي (27 عاماً)، سيُستدعى على الأرجح شاهداً في محاكمة صديقه. ووفقاً للمحامية، فقد أدلى اللاعب الفرنسي بشهادة مُبهمة عام 2023، وقد أساءت المحكمة فهم إفادته، بحسب ما ذكره لاعب ريال مدريد، الذي وقّع مؤخراً بياناً دفاعاً عن حكيمي.

ونقل موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الجمعة، تصريحات كولين لإذاعة أر.أم.سي الفرنسي، التي ذكرت: "أخبر كيليان مبابي ضباط الشرطة الذين استجوبوه أن أشرف حكيمي لم يفهم التهمة الموجهة إليه، وأن أشرف حكيمي أخبره بأنه لم يكن هناك أي رفض من جانب هذه الشابة"، وتابعت ذاكرةً "واتضح أن قاضي التحقيق فسّر تصريح مبابي على أنه يُلمّح إلى أن أشرف حكيمي قد اعترف، بطريقة أو بأخرى بالتهمة. لكن ما قاله مبابي ببساطة هو: "لقد تم تحريف تصريحي؛ هذا ليس ما قلته، ولا ما كنت أقصده"، وختمت: " أعتقد أنه سيتم استدعاؤه شاهداً في المحاكمة".

بعيدا عن الملاعب أشرف حكيمي يحاكم بتهمة الاغتصاب قبل ساعات من مباراة المغرب واسكتلندا

وكانت دائرة التحقيق في محكمة استئناف فرساي قد أكدت في وقت سابق من يوم الجمعة، إحالة أشرف حكيمي على المحاكمة أمام محكمة الجنايات في مقاطعة هوت دو سين. وبذلك، سيُحاكم اللاعب المغربي الدولي ولاعب باريس سان جيرمان بتهمة الاغتصاب. وكان اللاعب قد كسر صمته مُعلناً عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "نظر إليّ النظام القضائي مباشرةً وقال: اخترتُ الصمت لسنوات. ظننتُ أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة في النظام القضائي سيُتيح اتخاذ القرارات الصائبة. اليوم، تُروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي وحياتي، وقبل كل شيء، على حساب الحقيقة. أشعر أحياناً أنني أصبحت هدفاً سهلاً. كنتُ أنتظر هذه المحاكمة منذ البداية. والآن أنتظرها بفارغ الصبر. أخيراً، سأتمكن من الكلام".