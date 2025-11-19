مبابي تحت نار الانتقاد... من ادعاء العلاج إلى رحلة نحو دبي

- أثارت رحلة كيليان مبابي إلى دبي جدلاً واسعاً بعد إصابته في الكاحل، حيث تخطى خطة العلاج المحددة وفضل حضور بطولة رياضية، مما أثار تساؤلات حول جديته في التعامل مع إصابته. - دافع رئيس الاتحاد الفرنسي عن مبابي، مشيراً إلى الضغوط التي يواجهها بسبب شهرته، وأكد أن النادي هو المسؤول عن الفحوصات الطبية، داعياً لترك الحرية للاعب في إدارة حياته الخاصة. - انقسمت الآراء حول سفر مبابي بين منتقدين ومدافعين، مما يعكس التحديات التي يواجهها النجوم بين إدارة الإصابات والضغوط الإعلامية.

تثير رحلة كيليان مبابي (26 عاماً) إلى دبي بعد مباراة فرنسا ضد أوكرانيا، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية، إذ غادر النجم الفرنسي العاصمة الإسبانية بعد أيام قليلة من الفوز الكبير (4-0)، على الرغم من إصابته في الكاحل الأيمن، وهو ما دفع البعض للتشكيك في سبب سفره وتساءلوا عن جدية حالته الصحية.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في وقت سابق، أن مبابي يعاني من التهاب في كاحله الأيمن، وأنه كان من المفترض أن يخضع لفحوصات في مدريد. لكن اللاعب فضل حضور بطولة رياضة البادل، على بعد ست ساعات طيران من باريس، متخطياً خطة العلاج المحددة من قبل فريقه، حسبما نشرته مجلة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء، ولم يشارك الهداف العالمي كذلك في حصة التدريب المحددة له، الأربعاء، في إسبانيا، ما زاد من حدة النقاش حول سلوكه المهني.

وزاد الجدل حول ادعاء مبابي بالإصابة بعد اتفاق مع اتحاد الكرة الفرنسي لتفادي خوض المباراة الأخيرة، إذ كان يعاني بالفعل من التهاب في الكاحل. وأوضح الاتحاد حينها أن نجم ريال مدريد سيسافر إلى مدريد لاستكمال العلاج، إلا أن ذلك لم يحدث فعلياً، بعد تأكد سفره إلى دبي، وجاء ذلك في وقت نشرت فيه وسائل الإعلام الفرنسية تقارير عن توتر في غرفة تبديل "الديوك"، وعدم رضا بعض زملائه في المنتخب عن سياسة التفضيل والمحاباة التي يحظى بها مقارنة بالبقية.

ودافع رئيس الاتحاد الفرنسي، فيليب ديالو عن مبابي، ووصف الموضوع بغير المهم بالنسبة للمنتخب الفرنسي. وأوضح أن اللاعب كان تحت مسؤولية ريال مدريد بعد مباراة أذربيجان التي لم تكن ذات قيمة رياضية، وأن النادي هو المسؤول عن الفحوصات الطبية الإضافية. وأشار ديالو أيضاً إلى حجم الضغوط التي يتعرض لها مبابي بسبب شهرته الكبيرة، فقال: "اللاعب يتعرض لمضايقات على حياته الخاصة بطريقة غير مسبوقة. يجب ترك الحرية للاعب لإدارة حياته بعيداً عن التدخل الإعلامي المستمر، والسماح له في تجهيز نفسه لخوض كأس العالم، الذي يمثل الحدث الأهم".

وتابعت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ردود الفعل على سفر مبابي، إذ انقسمت الآراء بين منتقدي قراره ومن يدافع عن حقه في بعض الخصوصية. وجاءت تصريحات ديالو لتخفف من حدة التوتر، مؤكدة أن القرار لم يضعف سلطة المدرب ديدييه ديشامب ولا الاتحاد الفرنسي، وأن اللاعب كان في إطار الاحتياط الصحي والمهني. ويبقى جدل مبابي في دبي مثالاً على التحديات التي تواجه اللاعبين النجوم بين إدارة الإصابة والضغوط الإعلامية والحفاظ على صورة عامة، فيما يوضح موقف الاتحاد الفرنسي أن الدعم والحذر يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، لحماية مصالح الفريق واللاعب على حد سواء.