مبابي تحت انتقادات ريال مدريد: لاعب وزميل سيئ!

- يعيش كيليان مبابي أحد أسوأ مواسمه مع ريال مدريد، حيث لم يحقق النادي أي لقب كبير للموسم الثاني على التوالي، مما أثار خيبة أمل الإدارة بسبب افتقاره لشخصية القائد. - تعرض مبابي لانتقادات حادة من الجهاز الفني ووسائل الإعلام بسبب مشاكله مع زملائه، مما أثر سلباً على نتائج الفريق، ودفع المدرب أربيلوا لمواجهته مباشرة. - جيروم روثين يطالب بإعادة هيكلة الفريق لدعم مبابي، مشيراً إلى ضرورة استغلال نقاط قوته في تسجيل الأهداف بدلاً من تحميله مسؤولية القيادة.

يعيش النجم الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، أحد أسوأ مواسمه في مسيرته الاحترافية بعدما طاولته الانتقادات بسبب المشاكل التي أشعلها في غرف خلع الملابس، الأمر الذي جعل ناديه ريال مدريد الإسباني يخرج دون تحقيق أي لقب كبير للموسم الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى منذ 16 عاماً.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي ريال مدريد تشعر بخيبة أمبر كبيرة من المهاجم كيليان مبابي، الذي يفتقر إلى شخصية القائد، رغم أن الرئيس فلورنتينو بيريز توقع أن تكون صفقة صاحب الـ27 عاماً ناجحة على جميع المقاييس، وسيلعب دوراً أساسياً في حسم كل الألقاب الممكنة، وعلى رأسها لقبي الليغا ودوري الأبطال.

وأوضح أن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد صدم كيليان مبابي بقوة، بعدما أكد في تقرير رفعه إلى إدارة الفريق الملكي أن المهاجم الفرنسي عبارة عن "زميل ولاعب سيئ"، بالإضافة إلى دخوله في مشكلة علنية خلال إحدى جلسات التمارين مع أحد أعضاء الجهاز الفني، الأمر الذي دفع المدرب ألفارو أربيلوا إلى مواجهته بشكل مباشر.

وأوضح أن وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية تؤكد أن كيليان مبابي هو المُلام الأكبر على تراجع نتائج ريال مدريد في الموسمين الماضيين بسبب دخوله في مشاكل مباشرة مع نجوم الفريق الملكي، الأمر الذي جعل قائد منتخب فرنسا السابق جيروم روثين يشن هجوماً حاداً على مواطنه، ويُطالب بضرورة إعادة هيكلة الفريق الإسباني.

وقال جيروم روثين: "عندما ننظر إلى اللاعبين المحيطين بكليان مبابي في ريال مدريد، فإنه لا يمكن أن أطلب منه أن يكون قائداً لهذه المجموعة، ولا يُمكن أن يكون قائد الهجوم، وعليهم العمل على استغلال نقاط قوته، لأنه فعال أمام المرمى ويسجل الكثير من الأهداف، وهذا دوره فقط، لكن عليهم بناء هيكلية داعمة له، مثلما نرى ما يحدث مع عثمان ديمبيلي في باريس سان جيرمان ومايكل أوليز مع بايرن ميونخ، لأن هذا الثنائي عندما يلمسان الكرة يكون الأمر مذهلاً، وهذا ما لا يستطيع مبابي فعله".