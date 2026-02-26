مبابي بين معاناة الإصابة ورفض التدخل الجراحي بسبب كأس العالم

- يواجه كيليان مبابي تحديًا كبيرًا مع ريال مدريد بسبب إصابة متكررة في الركبة منذ ديسمبر 2025، مما أثر على مشاركته في المباريات، خاصة قبل مواجهة بنفيكا في دوري الأبطال. - رغم الجهود الطبية لإعادة تأهيله، تتفاقم الإصابة، ويخضع مبابي لفحوصات شاملة لتحديد السبب الدقيق، لكنه يرفض الجراحة خوفًا من الغياب عن كأس العالم 2026. - يسعى مبابي للعودة للمنافسة مع ريال مدريد، بالتنسيق مع الطاقم الطبي، مع تأكيد عدم عودته للملاعب إلا بعد التعافي الكامل.

يجد النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه أمام مفترق طرق حاسم مع نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب التواء ركبته اليسرى المتكرر، الذي يُلازمه منذ ديسمبر/كانون الأول 2025، وهو ما دفع الجهاز الفني في البداية لتحديد وقت مشاركته في المباريات، بناءً على قدرته على تحمّل الألم، إلا أنّ الوضع تفاقم بشدّة قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بداية رحلة العودة كانت في عام 2025، حين وضع الجهاز الطبي مع الفني بروتوكولاً حذراً يقضي بإبعاد النجم الفرنسي عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع كاملة، ثم بذل المهاجم المميز لاحقاً مجهوداً كبيراً في العديد من المباريات بينها الكلاسيكو، لتتجدد الآلام هذه المرة لكن مع تفاقم الإصابة أكثر، ليضطر الثلاثاء الماضي إلى التوقف عن التدريبات.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الخميس، أن مبابي يخضع حالياً لفحوصات شاملة مع أطباء متخصصين، في محاولة لتحديد السبب التشريحي الدقيق لهذا الألم المزمن، والحصول على تشخيص نهائي قبل أن تتفاقم الحالة، لكن المشكلة الكبرى تكمن في معارضة كيليان فكرة التدخل الجراحي، مفضلاً الاعتماد على إعادة التأهيل للركبة، وذلك لأنه لا يريد التفكير حتى في إمكانية غيابه عن كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتنطلق بتاريخ 11 يونيو/حزيران الصيف المقبل.

ومن الممكن أن تؤدي إصابة مبابي والقيام بعملية جراحية إلى انخفاض قدرته على قيادة منتخب بلاده خلال أكبر مسرح كروي، وهو الذي يقوم حالياً بالتنسيق مع الطاقم الطبي لريال مدريد، ومختصين خارجيين في الوقت عينه لإيجاد الحل المناسب، خاصة أنّه يريد العودة للمنافسة مع الريال خلال هذه الفترة الصعبة، حيث ينافس الفريق على أكثر من جبهة محلياً وأوروبياً. ورغم عدم تحديد موعد لعودته، فإن هناك تفاهماً راسخاً بين اللاعب والنادي بأنه لن يطأ أرض الملعب إلا بعد تعافيه التام.