مبابي بين الأرقام القياسية وملاحقة ميسي

- كيليان مبابي يعزز مكانته التاريخية في كأس العالم 2026 بتسجيله 8 أهداف وصناعته 3 تمريرات حاسمة، ليصبح الأكثر مساهمة في الأهداف في نسخة واحدة منذ جيرد مولر في 1970. - عادل مبابي الرقم القياسي لهوغو لوريس في عدد المشاركات مع منتخب فرنسا في كأس العالم (20 مباراة)، ويستعد للانفراد بالرقم في نصف النهائي. - رغم فشله في تنفيذ ركلة جزاء ضد المغرب، عاد مبابي ليسجل هدفاً ويعادل رقم ليونيل ميسي في صدارة هدافي البطولة، مواصلاً الضغط لتحقيق الرقم القياسي التاريخي.

تابع قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي (27 عاماً)، دعم مكانته التاريخية في كأس العالم ومنتخب بلاده، بمزيد من الأرقام التي تعزّز حضوره واحداً من أفضل اللاعبين في السنوات الأخيرة، بعدما لعب مجدداً دوراً حاسماً في تأهل "الديوك" إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، حين سجل هدفاً في مرمى منتخب المغرب وصنع آخر ليعبر بطل العالم 1998 و2018 إلى المربع الذهبي.

11 - 🇫🇷 Kylian Mbappé has been involved in 11 goals at the 2026 World Cup (8 goals, 3 assists).



That's the most by a player in a single edition since 🇩🇪 Gerd Müller in 1970 (10 goals, 3 assists).



Productive. pic.twitter.com/sJ6P4jU2dL — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

وبوجوده أساسياً في تشكيلة المدرب الفرنسي ديديه ديشان، عادل مبابي الرقم القياسي المسجل باسم الحارس هوغو لوريس كأكثر من شارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم (20 مباراة)، وسيكون قادراً على الانفراد بالرقم في مواجهة نصف النهائي أمام الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا.

في الوقت عينه توقفت نجاحات مبابي مع منتخب بلاده في تنفيذ ركلات الجزاء، فبعدما استطاع تنفيذ 15 ركلة بشكل مثالي، فشل في هزّ شباك حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، وظهر اللاعب غاضباً لاحقاً، بعدما اعتبر أن الحكم أفقده التركيز بانتظاره طويلاً قبل أن يأذن له بتنفيذ الركلة، وهو ما أكده تصريح ديشان بعد نهاية اللقاء.

وهزّ مبابي شباك بونو لاحقاً في الشوط الثاني، ليصل إلى الهدف الثامن معادلاً رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026، ويواصل الضغط عليه في رحلة الانفراد بالرقم القياسي في عدد الأهداف بالبطولة العالمية تاريخياً (20 هدفاً)، كما عادل مبابي رقمه في نسخة 2022 عندما سجل 8 أهداف منها "هاتريك" في النهائي أمام الأرجنتين.

كما ساهم مبابي في 11 هدفاً خلال بطولة كأس العالم 2026 (8 أهداف و3 تمريرات حاسمة). وهذا هو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في نسخة واحدة منذ الألماني، جيرد مولر، في كأس العالم 1970 التي استضافتها المكسيك (10 أهداف و3 تمريرات حاسمة). وأحرز نجم ريال مدريد الإسباني هدف الفوز خلال ثماني مباريات في بطولات كأس العالم، وهو حالياً الرقم القياسي المطلق لأي لاعب في التاريخ، وفق أرقام منصة أوبتا للإحصائيات.