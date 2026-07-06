مبابي بطل لقطة إنسانية مع مشجعة باراغواي.. بكت من تسديدته فصعد إليها

- أظهر كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، لفتة إنسانية رائعة عندما اعتذر لمشجعة باراغواي بعد أن أصابتها كرة قوية خلال الإحماء قبل مباراة كأس العالم 2026، مما أكسبه إشادة واسعة من الجماهير. - لم يتردد مبابي في تسلق لوحات الإعلانات للوصول إلى المشجعة في المدرجات بملعب لينكولن في فيلادلفيا، حيث تأكد من سلامتها قبل العودة للمباراة التي انتهت بفوز فرنسا وتأهلها لربع النهائي. - سجل مبابي الهدف الوحيد في المباراة، مما ساهم في تأهل فرنسا لمواجهة المغرب في ربع نهائي البطولة، مؤكداً على دوره القيادي والرياضي.

لم يتردد قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي (27 عاماً)، في الذهاب إلى مشجعة لمنتخب باراغواي، حتى يقدم اعتذاره إليها، بعدما قام بتوجيه كرة قوية أصابتها وهي على المدرجات خلف المرمى، قبل انطلاق المباراة، التي انتهت بفوز كتيبة المدرب ديديه ديشان بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وبحسب صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية، الأحد، أظهرت لقطات مصورة إحدى الكرات التي أطلقها كيليان مبابي قد أصابت فتاة صغيرة كانت تجلس خلف المرمى، ليسارع قائد منتخب فرنسا إلى المشجعة حتى يقوم بالاطمئنان عليها، بعدما ذهب رفقة أحد أعضاء الجهاز الفني لـ"الديوك"، الأمر الذي جعل مهاجم ريال مدريد الإسباني يحظى بإشادة واسعة بين الجماهير الحاضرة في المدرجات.

ولم يتردد مبابي في تسلق لوحات الإعلانات في الملعب، حتى يصل إلى أسفل المدرجات في ملعب لينكولن في فيلادلفيا، حتى يطمئن على المشجعة، التي تدعم منتخب باراغواي، التي ظهرت في التسجيلات المصورة، وهي تبكي بعد أن أصابتها الكرة، التي سددها قائد منتخب فرنسا بكل قوته أثناء عمليات الإحماء، قبل انطلاق المباراة.

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وحرص كيليان مبابي لمدة 15 ثانية على التأكد من أن المشجعة الصغيرة لم تتعرض إلى أي أذى بالغ نتيجة التسديدة القوية التي أطلقها، قبل أن يعود مرة أخرى إلى عمليات الإحماء، ثم المشاركة في المواجهة، التي شهدت قيامه بتسجيل الهدف الوحيد في اللقاء، الذي جعل كتيبة المدرب ديشان تحسم تأهلها إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، حيث تنتظر "الديوك" مباراة قوية ضد منتخب المغرب.