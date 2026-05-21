مبابي إلى تشلسي.. مفاجأة محتملة تُشعل الميركاتو الصيفي

- يسعى نادي تشلسي للتعاقد مع كيليان مبابي بعرض مالي ضخم يصل إلى 150 مليون يورو، مع راتب مرتفع، لتعزيز مشروع النادي الجديد بقيادة المالك تود بوهلي. - تعيين تشابي ألونسو كمدير فني قد يمنح تشلسي ميزة في المفاوضات، نظرًا لعلاقته السابقة بمبابي في ريال مدريد، رغم استمرار عقد اللاعب مع النادي الإسباني حتى 2029. - تواجه الصفقة عقبات مثل الوضع المالي لتشلسي وعدم مشاركته في دوري الأبطال، لكن الاتصالات الأولية بدأت وقد تصبح الصفقة محور سوق الانتقالات الصيفي.

يحاول نادي تشلسي الإنكليزي التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، في خطوة قد تشعل سوق الانتقالات الصيفي القادم. وبحسب موقع سبورت الفرنسي، اليوم الأربعاء، فإن إدارة تشلسي، بقيادة المالك تود بوهلي، تدرس تقديم عرض مالي ضخم قد يصل إلى نحو 150 مليون يورو، إلى جانب راتب مرتفع، بهدف إقناع اللاعب بالانضمام إلى مشروع النادي الجديد.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أحد العوامل التي قد تدفع الصفقة نحو التقدم، هو تعيين المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو على رأس الجهاز الفني، حيث تجمعه علاقة سابقة بمبابي خلال فترة قصيرة في ريال مدريد، وهو ما يُعتقد أنه قد يمنح تشلسي أفضلية في المفاوضات. في المقابل، لا يزال عقد مبابي مع ريال مدريد ممتداً حتى عام 2029، فيما تؤكد تقارير أن النادي الإسباني لا ينوي التفريط بخدماته في الوقت الحالي، رغم وجود توترات داخل الفريق، تتعلق بتوازن الخط الهجومي وبعض خيارات المدرب.

كما تواجه الصفقة المحتملة عقبات كبيرة، أبرزها الوضع المالي لنادي تشلسي، الذي لا يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إضافة إلى التزام مبابي الحالي مع ريال مدريد، ما يجعل انتقاله في الوقت الراهن معقداً للغاية. ورغم ذلك، بيّن التقرير أن الاتصالات الأولية بدأت، وأن الملف قد يتحول إلى أحد أبرز قصص سوق الانتقالات في حال تطورت المفاوضات خلال الصيف.